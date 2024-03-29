Son 40 yılda şarkı sözlerindeki değişim: Daha öfkeli ve basit Avusturya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, şarkı sözlerinin son yıllarda daha öfkeli ve tekrarlı hale geldiği tespit edildi.

AA & Ensonhaber

Yeni yayınlanan bir araştırmada, 1980 -2020 yıllarında yayınlanan 12 bin İngilizce şarkının sözleri analiz edildi.

Araştırmaya göre, rap, country, pop, R&B ile rock şarkılarındaki sözler daha basit ve tekrarlayıcı hale gelirken, rap şarkıları öfke ve olumsuz duygularda en derin artışı gösterdi.

Şarkı sözleri, son 40 yılda daha çok öfke barındırıyor

Independent'in haberine göre, şarkı sözlerinin genel olarak son 40 yılda daha öfkeli hale geldiği ortaya koyulurken şarkı sözlerinin zaman içinde daha basit ve anlaşılması daha kolay hale geldiği tespit edildi.

Analizler ayrıca şarkılarda kullanılan farklı kelimelerin sayısının, özellikle rap ve rock şarkılarında azaldığını gösterdi.

"Müzik, toplumun aynası"

Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünden Yardımcı Doçent Eva Zangerle, şarkılarda öfke aktaran kelimelerin daha yaygın hale gelme nedeni olarak müziğin toplumun bir aynası olarak "toplum ve kültürdeki daha genel değişiklikleri yansıtmasına" işaret etti.

Zangerle,

Son 40 yılda, mağazadan plak satın almaktan, telefondan yayın platformlarında yüz milyonlarca şarkı arasından seçim yapabilmeye kadar giden bir değişime tanık olduk. Bu durum müziğin tüketilme şeklini de değiştirdi.

dedi.

Sözler artık daha duygusal, olumsuz ve kişisel

Zangerle ve araştırma ekibi, ayrıca şarkı sözlerinin zaman içinde daha duygusal ve kişisel hale geldiğini tespit etti.

R&B, pop ve country şarkılarında da duygusal açıdan olumsuz sözlerin kullanımında artış görüldü.

Araştırmanın detayları Scientific Reports dergisinde yayınlandı.