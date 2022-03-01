Stiletto’ya Dublin’den En İyi Kısa Film Ödülü

Geçen yılın çok konuşulan kısa filmlerinden Stiletto’ya bir ödül de İrlanda’dan geldi.

Can Merdan Doğan’ın yazıp yönettiği Stiletto, Avrupa’nın en iyi 10 film etkinliği arasında gösterilen Dublin Film Festivali’nde En İyi Uluslararası Kısa Film Ödülü’nü kazandı.

Sonuçların önceki gün açıklandığı yarışmada 48 kısa film ile birlikte yarışan filmin ödül gerekçesinde ise "Cesur, etkileyici, şaşırtıcı ve gerçekten heyecan verici bir bakış" ifadeleri kullanıldı.

Yapımcılığını Erkan Taşkıran’ın üstlendiği Almanya-Türkiye ortak yapımı olan Stiletto’nun festival yolculuğu Almanya, Türkiye ve Hollanda’da devam edecek.

KISA FİLM'DE YARIŞACAK

Mart ayında, Türkiye Almanya Film Festivali’nde jüri karşısına çıkacak film, nisan ayında da Oscar ve BAFTA ödüllerinin yanı sıra Avrupa Film Ödülleri yeterliğine sahip Go Short Kısa Film Festivali’nde yarışacak.