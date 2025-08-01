Sultan 2. Abdülhamid'in namaz vakitlerini gösteren saati! İşte fiyatı

Antika tutkunlarını cezbeden haber...

Ankara’da bu yıl ilki düzenlenen ‘Tesbih, Sanat, Antika ve Doğal Taşlar Zirvesi’, ATO Ankara Congresium’da tesbih ve antika tutkunlarını bir araya getirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin’in de katıldığı etkinlikte açılan stantlarda 4 bin dolardan satışa çıkan Sultan 2. Abdülhamid Han’ın namaz vakitlerini gösteren saati ve Allah’ın 99 isminin yazdığı tespih de yer aldı.

SULTAN, KENDİSİ TASARLATTI

Sultan 2. Abdülhamid’in namaz vakitlerini gösteren saatine sahip olmanın gurur verici olduğunu belirten Kahmraman Apaydın, "Yıllardır saatcilikle uğraşıyorum. Bu güzel fuarda da stant açmak istedik. Cep saati ağırlıklı olmak üzere İsviçre, Rus yapımı kol saati ve birçok model var elimizde. En kıymetli olanı Sultan 2. Abdülhamid’in saatçi ustası olan J. Tolayan’a ürettirdiği ve günde 5 vakit namaz vaktini göstermesi için tasarımını kendisinin yaptığı Hamidiye cep saatidir. Bu çok özel bir saat. O dönem 100’e yakın üretildiği biliniyor ama sultanın kendi koleksiyonunda var mı tam emin değiliz. Şu an Türkiye’de bizim bildiğimiz 20 ya da 25 adet kaldı. Çoğunluğunun yurt dışına satıldığı saatten bir numunesinin de biz de olmasıyla gurur duyuyoruz. Kadran tek parça gibi görünür ama rakamlarla üç ayrı parçaya ayrılıyor. Bu da günde 5 vakit namaz zamanını hesap edebilen bir komplikasyona yol açıyor. Türkiye’de 20 ya da 25 tane olan saatten birine sahip olmak gurur verici. Satmaya geldik. Bizim kendi istediğimiz rakam 4 bin dolar. Eğer alıcı bulursak satacağız" dedi.