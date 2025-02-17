Tamer Karadağlı Dracula rolünde

AA

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun ortak projesi kapsamında dünya korku edebiyatının efsanevi karakterlerinden Kont Dracula'yı DT Sahnesi'ne taşıdı.

Oyunda, Kont Dracula'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı canlandırdı. Tayfun Güneyer'in yönettiği oyunda, Hakan Dündar ve Nur Sinem Mete dekor tasarımını, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak kostüm tasarımını, Akın Yılmaz da ışık tasarımını üstlendi.

DRACULA

Hikayemiz, ölümsüz aşkı bulma mücadelesinde tüm umudunu yitirmek üzere olan Kont Dracula'nın Londra'ya taşınmasıyla başlıyor.

Aşırı yakışıklı, karizmatik, süper narsist ve ultra zengin olan Dracula, bir gün Londra'da malikane satmak için evine gelen uysal emlakçı Jonathan Harker’ın nişanlısı Lucy'nin fotoğrafını görür ve ona ilk görüşte aşık olur.

Kalbini çalıp kanını emerek onu sonsuza kadar karısı yapmak için Transilvanya’daki evini terk edip, Londra’ya gelir ve olaylar bu noktadan sonra hızla gelişir.