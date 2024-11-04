Tarih profesörü Shadi Bartsch, Gladyatör filmini eleştirdi: Hollywood saçmalığından ibaret

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İngiliz ve Amerika ortak yapımı Gladyatör filminin ilki, 2000 yılında izleyiciyle buluştu. Kısa sürede izlenme rekorları altüst eden film, pek çok ödül kazandı. Bu ödüllerden en önemlisi ise kuşkusuz Oscar Ödülü oldu. Buna göre film; En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En iyi Müzik gibi dallarda birçok ödül kazandı.

Tüm dünyada milyonlarca izleyici tarafından izlenen Oscar ödüllü Gladyatör filminin ikincisinin çekimleri bitti. Film vizyona girmek için gün sayarken filmin yönetmeni Ridley Scott, Gladyatör hayranlarına üçüncü film için müjdeyi geçtiğimiz haftalarda vermişti.

İlk filmden 24 sene sonra ikinciyi çeken yönetmen, yeni film için kolları sıvadı. Öte yandan 15 Kasım'da vizyona girmesi beklenen Gladyatör II hakkında olumlu yorumlar yapılmaya başlandı. Sinema eleştirmenleri filmi başarılı bulurken, tarihçilerden de eleştiri aldı.

Profesör Dr. Shadi Bartsch

TARİHÇİDEN FİLME ELEŞTİRİ

Chicago Üniversitesi’nde klasik dönem üzerine çalışan Profesör Dr. Shadi Bartsch, The Hollywood Reporter’a filmdeki hataların "Hollywood saçmalığından ibaret" olduğunu söyledi.

Bartsch’a göre gergedanların filmde gösterildiği gibi iki boynuzlu değil tek boynuzlu olması gerekiyor ve gladyatörlerin filmde tasvir edilen şekilde gergedanların sırtlarına binmeye çalıştığına dair hiçbir kanıt yok. Başka bir sahnede Romalı bir soylunun, gazete okuduğu görülüyor. Matbaa ise bundan yaklaşık 1200 yıl sonra icat edilmişti.