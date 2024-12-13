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AA & Ensonhaber

Selçuklular tarafından Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde inşa edilen Antalya Mevlevihanesi; Rum, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini bir arada barındırarak ziyaretçilerini zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Yat Limanı’nı hilal gibi saran Kaleiçi’nin büyüleyici atmosferine Kale Kapısı'ndan adım atan ziyaretçiler, Türk-İslam eserlerinin izinde bir keşfe çıkarken, 768 yıllık geçmişiyle Antalya Mevlevihanesi Müzesi’ni görme fırsatı buluyor. Müze, tarihi Yivli Minare’nin yanı başında yer alıyor ve eşsiz bir kültürel deneyim sunuyor.

MEVLEVİLİĞİ ANLATAN CANLANDIRMALAR

Mevlevihane Müzesi, aynı kompleks içinde Zincirkıran Mehmet Bey ve Nigar Hatun türbelerini barındırıyor. Ziyaretçiler, ney dinletisinin ruhani atmosferi eşliğinde müzeyi gezerken Mevleviliğe dair canlandırmaları, kıyafetleri, sanatsal eserleri ve dönemin günlük eşyalarını inceleme imkânı buluyor. Yerli ve yabancı turistler, burada Mevlevi kültürüne dair derinlemesine bir anlayış kazanıyor.

ANADOLU'DA KURULAN 5. MEVLEVİHANE

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Ögke, Antalya Mevlevihanesi’nin Anadolu’da kurulan beşinci Mevlevihane olduğunu belirtti. Ögke, Sultan II. Bayezid’in oğlu Şehzade Korkut’un kurduğu vakıf aracılığıyla yıllar boyunca Kaleiçi’nde yardıma muhtaç halka yemek dağıtıldığını da sözlerine ekledi.

2018'DE "YAŞAYAN MÜZE" OLARAK HİZMETE AÇILDI

1925 yılında tekkeler, zaviyeler ve türbelerin kapatılmasının ardından Antalya Mevlevihanesi de kapatılmış, zamanla yıpranan yapı, 1972’den itibaren devlet güzel sanatlar galerisi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, 2018 yılında kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçerek "yaşayan müze" konseptiyle aslına uygun şekilde yeniden kapılarını açmıştır.

MÜZEDEKİ FAALİYETLER

Mevlevihanede 90 yıl aradan sonra yeniden sema ayinleri düzenlenmeye başlandığını vurgulayan Ögke, müzenin faaliyetlerini şu sözlerle anlattı:

Mesnevi dersleri, divan okumaları, İslam düşüncesi dersleri, Kur’an ve tefsir dersleri, sema ayin-i şerifleri, hat, tezhip, ney ve makam kursları gibi etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca Mevleviliğe ait birçok tarihi eseri sergileyerek ziyaretçileri kültürle buluşturuyoruz. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist Mevlevihaneyi büyük bir dikkat ve hayranlıkla ziyaret ediyor. Müzenin çeşitli bölümlerinde, sema ve Mevlevilik uygulamaları hakkında İngilizce ve Türkçe açıklamalar içeren bilgilendirici levhalar bulunuyor.

Bu "yaşayan müze" geçmişin kültürel mirasını günümüze taşıyarak ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor.