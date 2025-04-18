Tarihi eserler uzman ekiplerin cerrah titizliğindeki çalışmalarıyla sergilenmeye hazırlanıyor

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Kazı çalışmalarıyla yüzlerce yıl sonra yeniden gün ışığına çıkan eserlerin müzelerde sergilenmesi süreci, ardında büyük bir ekip çalışması barındırıyor.

Bulundukları alanda ilk tasnif, fotoğraflama ve raporlama çalışmaları yapılan eserler, ardından bağlı bulunulan müzeye teslim ediliyor.

Eserler, buradaki uzmanların incelemelerinin ardından Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı yetkililerince teslim alınıyor.

Niteliği, dönemi, yapı malzemesi ve ne tür bir işleme tabi tutulması gerektiği belirlenen eserler, uzman ekipler tarafından kimi zaman sadece temizleniyor. Parçalı eserler ise uzun uğraşlar sonucu uygun malzemelerle birleştiriliyor.

YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

Eksik parçaların olması gibi zorunlu durumlarda, bütünlüğün sağlanması için bilimsel kabul görmüş yöntem ve malzemelerle restorasyon ve konservasyon işlemi yapılıyor.

Kimi zaman fırça, ufak pamuk parçalarıyla, kimi zaman da sond, pens ve neşter gibi cerrahi el aletleriyle çalışan uzmanlar, bazı eserlerin ufak detayları için saatlerce mesai yapıyor.