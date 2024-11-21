Tarihi Hasankeyf için 250 bin ziyaretçi hedefi

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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, bir restoranda düzenlenen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi ilçenin bu yıl kasım ayı itibarıyla 125 bini kişiyi ağırladığını, her geçen gün ilçeye olan ilginin arttığını söyledi.

İlçeye gelen turist sayısını artırmak için yoğun çalıştıklarını belirten İmrak, "Geçen yıl Sayın Vali'mizin önderliğinde 2 büyük aktiviteyi gerçekleştirdik. Bunlardan birincisi Hasankeyf 3. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali, ikincisi Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'ydı. Sadece iki yarışmada yaklaşık 30 binin üzerinde misafirimizi Hasankeyf'te ağırladık." dedi.

100 BİN ZİYARETÇİ HEDEFİ

Bu yıl için 100 bin hedefi belirlediklerini, bu hedefi kasım ayı itibarıyla geçtiklerini anlatan Imrak, bu yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında yaklaşık 40 bin kişinin ilçeyi ziyaret ettiğini anımsattı.

İmrak, son olarak şöyle dedi:

"YABANCI TURİSTLER ÇOK GELİYOR"