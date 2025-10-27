Tarihi Unkapanı Değirmeni, İbn Haldun Üniversitesi ile geleceğe taşınıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Osmanlı döneminde İstanbul ve Anadolu’nun ekmek ihtiyacını karşılamak için 19. yüzyılda inşa edilen Unkapanı Değirmeni, uzun yıllar atıl kaldıktan sonra İbn Haldun Üniversitesi ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle restore ediliyor.

Restorasyonun ardından yapı, İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Kampüsü olarak hizmet verecek.

Bir dönem otopark olarak kullanılan ve yalnızca kagir duvar kalıntıları ayakta kalan tarihi değirmen, yürütülen çalışmalarla yeniden İstanbul’un kültürel mirasına kazandırılacak.

“SADECE DUVARLARI KALAN BİR KÜLTÜR VARLIĞI”

Restorasyonun Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Can Binan, yapının tarihine ve projeye dair bilgiler verdi. Binan, değirmenin 19. yüzyılda önemli bir sanayi yapısı olduğunu belirterek, zamanla sadece duvarlarının kaldığını söyledi. Uzun süre atıl ve otopark olarak kullanılan yapı nedeniyle, değirmenin özgün endüstri aksamına dair belgelerin sınırlı olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Binan, “Mevcut duvarlara yük bindirmeyen, onları koruyan bir kabuk gibi yeni kullanım projesi hazırlandı. Bu proje sayesinde hem değirmenin özgün dokusu korunacak hem de çağdaş bir kampüs olarak hizmet verecek.” dedi.

“TARİHİ DOKUYLA YENİ OLAN BİRLİKTE YAŞAYACAK”

Binan, üniversite kampüsüne dönüştürülen tarihi değirmenin artık üniversitenin derslikleri, yönetim birimleri ve çok amaçlı salonları olarak kullanılacağını belirterek, “Öğrenciler tarihi dokuyla yeniyi bir arada yaşayabilecek.” dedi.

Ayrıca değirmenin Osmanlı döneminin modernleşme ve sanayileşme hareketlerinden biri olduğunu hatırlatan Binan, “Burası büyük bir un değirmeniydi, aynı zamanda ekmek üretimi de yapılıyordu. Deniz yoluyla İstanbul’a ve belki Anadolu’ya kadar ürün dağıtımı yapılabiliyordu. Planlı bir şekilde tasarlanmış, bulunduğu dokuya uygun, mükemmel bir dağıtım sistemine sahip bir değirmendi. Ne yazık ki zamanla geriye sadece duvarları kaldı ve uzun yıllar harabe olarak bilindi” ifadelerini kullandı.