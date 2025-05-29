Tepedeki müze Baksı bu sezon 80 bin ziyaretçiye kapılarını açmaya hazırlanıyor

AA

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Bayraktar (Baksı) köyünde, Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerine ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan müze, sanatseverlere kapılarını 2010'da açtı.

Kurulduğu günden itibaren geleneksel kültürün kaybolmaması ve insanın yaşamını sürdürecek maddi kaynağa kendi topraklarında ulaşması hedefiyle çeşitli projeler yürüten müze, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü, aynı yıl TBMM Onur Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 yılı Kültür ve Sanat Kurumu gibi birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü.

Baksı Müzesi, Forbes Türkiye dergisinin 29 Ocak 2025 tarihli "Türkiye'nin Gizli Kalmış 10 Harika Müzesi" makalesinde ilk sırada yer aldı.

HEDEF, ZİYARETÇİ SAYISINI ARTIRMAK

Sıra dışı sergileri, atölye çalışmaları, konserler, şenlikler ve sempozyumlarla yurt içi ve yurt dışından her yıl yaklaşık 40 bin kişiyi ağırlayan müzenin bu yılki hedefi, ziyaretçi sayısını iki katına çıkartmak.