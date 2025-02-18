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The Smiths'in solisti Morrissey, İstanbul'da konser verecek

The Smiths'in solisti Morrissey, İstanbul'da konser verecek İngiliz müzik grubu The Smiths'in ünlü solisti Morrissey, bu yaz İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Ünlü şarkıcı pek çok önemli albüme imza attı.