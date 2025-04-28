Titanik'in batmadan önce bir yolcunun yazdığı mektup 400 bin dolara satıldı

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Yayınlandığında tüm dünyada adeta izlenme rekorları kıran Titanik filmi, izleyenlerin hafızasındaki yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yapılan açık artırmada, geminin yolcularından birinin yazdığı mektup satışa çıktı. Yapılan açıklamaya göre yolcunun yazdığı mektup, 400 bin dolara alıcı buldu.

Albay Archibald Gracie’nin mektubu, beklenen 60 bin sterlinlik fiyatın beş katı bir fiyata satın alındı. Mektup, Albay’ın bir tanıdığına gemi hakkında karar vermeden önce “yolculuğumun sonunu bekleyeceğini” söylediği için kehanet niteliğinde olarak tanımlandı.

TİTANİK...

Dünyanın hatırlamak istemediği türden felaketlerden olan Titanik faciası, dev prodüksiyonların yönetmeni James Cameron tarafından çekilen görkemli bir film. Teknolojinin son sürat ilerlediği bir dönemde, insanlar üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sorun olamayacağına inanmaya başlamışlardır.

Titanic adlı dev transatlantik ise, insanlığın doğaya karşı gövde gösterisi gibidir. Bu Düşler Gemisi'nin yolcuları arasında Avrupa`da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika'ya dönmekte olan, Jack adlı genç bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia`ya giden Rose adlı genç bir kız da vardır.

İki genç, şans eseri tanışacak, aralarındaki sınıf farkına aldırmaksızın birbirlerine yakınlaşacaktır. Bu arada doğa insanoğlunun günden güne artan kibirine bir nokta koymayı planlamaktadır. Yola çıkılmasından dört buçuk gün sonra, 10 Nisan 1912'de, Titanic iki saat kırk dakika süren ve sulara gömülmesiyle son bulan, hazin olayların başlamasına neden olacak buz dağına çarpacaktır.

11 ÖDÜL KAZANDI

James Cameron'un, seyirciye bir zaman makinesiyle yolculuk ettiği hissini uyandırırcasına gerçeğe yakın filmi Titanic, tam 14 dalda Oscar adayı olarak En İyi Film dahil 11 ödülü kazanmıştı.