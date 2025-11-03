Tiyatro ve sinemanın duayenlerinden Ahmet Gülhan 85 yaşında hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir döneme damga vurmuş birçok yapımda emeği var...

Yaklaşık 7 ay önce eşini kaybeden usta oyuncu Ahmet Gülhan, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir hafta önce hastaneye kaldırıldı.

Pazar günü entübe edilen Gülhan, pazartesi sabahı hayatını kaybetti.

İBB ŞEHİR TİYATROLARI'NDAN TAZİYE MESAJI

Vefat haberini duyuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yaptığı açıklamada, "Tiyatro ve sinemamızın değerli ismi Ahmet Gülhan'ı kaybettik. Tiyatro sahnesinde başlayan yolculuğu boyunca sayısız karaktere hayat verdi. Sesiyle, duruşuyla ve zarafetiyle izleyicilerin gönlünde yer edindi. Kendisine rahmet, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanat dünyasında derin bir iz bırakan Gülhan için oyuncu Umut Oğuz da sosyal medya hesabından şu sözlerle veda etti:

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden, Devekuşu Kabare’nin kurucularından, beni sahnede izleyip oyuncu eden, manevi babam Ahmet Gülhan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun.

AHMET GÜLHAN KİMDİR?

1940 yılında İstanbul Kadıköy’de dünyaya gelen Ahmet Gülhan, sinema oyuncusu Yalçın Gülhan'ın kardeşidir. Teknik eğitim gören ve genç yaşlarda sporla ilgilenen Gülhan, atletizmde Fenerbahçe formasıyla İstanbul şampiyonluğu yaşadı.

Tiyatroya adımını 1960 yılında, Milli Türk Talebe Birliği’nin sahnelediği bir oyunda tesadüf sonucu aldı. Cahide Sonku’nun davetiyle profesyonel tiyatroya geçen Gülhan, 1967 yılında Haldun Taner, Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile birlikte Devekuşu Kabare'nin kurucuları arasında yer aldı. Daha sonra Haldun Taner’le birlikte Tef Kabare’yi kurdu.

Kariyeri boyunca yüzlerce kez sahneye çıkan usta isim, tiyatrodaki başarısının yanı sıra çok sayıda sinema ve dizi projesinde de unutulmaz performanslara imza attı.