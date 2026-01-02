Büyükelçi Hasan Doğan eserleriyle fark yaratıyor: Yeni kitabı yayımlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, üretmeye devam ediyor.

Büyükelçi Hasan Doğan, sekizinci kitabıyla külliyatına bir yenisini daha ekledi.

"İSLAM VE İFTİRA" İLE SEKİZİNCİ KİTABINI ÇIKARDI

Doğan, yakın zamanda çıkardığı yeni kitabı 'İslam ve İftira' ile külliyatına bir yenisini daha ekledi.

"İftira bireylerin onurunu zedeleyen, toplumun güven dokusunu parçalayan ve adalet duygusunu sarsan en eski suçlardan biridir" diyen Doğan, tarih boyunca Sokrates'ten Hz.Yusuf'a, Hz.Meryem'den Hz. Aişe'ye kadar pek çok insanın bu zehirli suçun hedefi olduğunu belirterek kitapta, İslam hukukunun iftiraya yaklaşımını ele alıyor.

İslam'ın bu konuda yalnızca bireysel hakları değil, aynı zamanda toplumsal düzeni ve ahlaki değerleri de korumaya yöneldiğini belirtiyor.

KİTAPTA NELER VAR?

Kitapta iftira kavramının mahiyetinden tarihsel gelişimine, çeşitlerinden İslam hukukundaki düzenlemelerine, cezai müeyyidelerden ispat yollarına kadar geniş bir çerçeve sunuluyor.

Doğan, dört Sünni mezhebin yanı sıra diğer hukuk ekollerinin görüşlerini de inceliyor. İftira suçunun ahlâk, hukuk ve insan onuru bağlamındaki önemini gözler önüne seriyor.

KİTAP NEYİ AMAÇLIYOR?

Kitabın hedefi ise "İftiranın hem bireysel hem de toplumsal boyutlarını anlamak isteyen araştırmacılar, hukukçular ve tüm okuyucular için vazgeçilmez bir kaynak." sözleriyle açıklanıyor.

ÜÇ KİTABI İNGİLİZCEYE TERCÜME EDİLDİ

Doğan'ın sekiz kitabından üçü de İngilizceye çevrildi.

Doğan'ın İngilizceye çevrilen kitapları şöyle:

- Islam and Peace

- Islam and war

- Cryptocurrency and Blockchain Encryption Technology From the Perspectıve of Islamıc Law

DOĞAN'IN İSLAM VE İFTİRA DIŞINDAKİ DİĞER KİTAPLARI ŞUNLAR:

İslam ve Barış:

Kitap, İslam’ın özünde barışı esas aldığını; savaşın ise kaçınılmaz durumlarda, belirli kurallar ve sınırlamalar çerçevesinde ele alındığını vurgular.

Kur'an ve Hz. Peygamber'in (sav) uygulamaları temel alınarak, Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki ilişkilerde antlaşmaların meşruiyeti, kapsamı, süresi ve hangi şartlarda yapılabileceği ya da bozulabileceği tartışılmaktadır.

İslam'ın şiddeti yücelten ya da savaşı hayatın merkezine koyan bir din olmadığı; aksine insan huzurunu ve yeryüzünün ıslahını hedefleyen, barışı şiddete tercih eden geniş ufuklu bir yaklaşım sunduğu ifade edilir.

Müslümanların, kendi çağlarının şartlarını ve toplumsal maslahatları dikkate alarak barışçıl antlaşmalar yapmalarının hem meşru hem de gerekli olduğu fikri öne çıkar.

İslam ve Savaş:

Savaşın insanlık tarihi kadar eski ve süreklilik arz eden bir olgu olduğunu vurgulayan kitap, şiddet ve savaşın insan fıtratındaki eğilimlerle bağlantısını ele alırken, Kabil–Habil anlatısından başlayarak bireysel ve toplumsal çatışmaların tarihsel gelişimini izler.

Savaş araç ve yöntemlerindeki dönüşümler; ilk silahlardan atlı birliklere, savaş arabalarından büyük ordulara ve modern dönemde kitle imha silahlarına kadar uzanan bir çerçevede aktarılır.

İnsanlık tarihinde neredeyse savaşsız bir dönem yaşanmadığı, her neslin savaşla karşı karşıya kaldığı ve günümüzde de dünyanın farklı bölgelerinde bu gerçeğin sürdüğü fikri öne çıkarılır.

İslam Hukuku Açısından Kripto Paralar ve Blockchain Teknolojisi:

Kitap, Kripto paralar ve blockchain (blokzincir) teknolojisinin yalnızca teknik ve ekonomik değil, aynı zamanda din ve hukuk perspektifinden de ele alınması gerektiğini vurguluyor.

Çalışma, kripto paralara peşin bir şekilde olumlu ya da olumsuz yaklaşmak yerine, finansal sistemlerin tarihsel dönüşümünü dikkate alan çok boyutlu bir değerlendirme önerir.

Para, kripto para ve blockchain kavramlarını ana hatlarıyla açıklayan kitap, mevcut şartlar çerçevesinde kripto paraların İslam hukuku açısından olumlu ve olumsuz yönlerini analiz ederek konuya dengeli ve analitik bir katkı sunmayı amaçlamakta.

Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Çalışma İlişkileri ve İnsan Hakları:

Kitap, Osmanlı Devleti'nin son döneminde çalışma ilişkileri ve insan haklarının geçirdiği dönüşümü ele alıyor.

Eserde, Osmanlı'da erken dönemden itibaren İslam ahlakı ve ahi teşkilatı gibi yapılar temelinde şekillenen çalışma düzeni ile XIX. yüzyılda sanayileşme sürecinin ortaya çıkardığı işçi-işveren ilişkileri karşılaştırmalı olarak incelenir.

1845 Polis Nizamnamesi, 1893 Amele Nizamnamesi ve 1909 Tatil-i Eşgal Kanunu gibi düzenlemeler çerçevesinde işçi haklarının hukuken görünür hale gelişi ve grev hakkının yasal zemine kavuşması ele alınır.

Kitap, II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e uzanan süreçte çalışma koşulları, sendikal faaliyetler ve devletin bu alanlara yönelik politikalarını tarihsel bağlamıyla değerlendirmekte.

Ankara 801 Numaralı Kadı (Şer'iyye) Sicili:

Kitap, Ankara 801 Numaralı Kadı (Şer'iyye) Sicilini merkeze alan bir çalışmadan oluşuyor. Eser, Osmanlı hukuk ve yönetim sisteminin en önemli yazılı kaynakları arasında yer alan kadı sicillerinin, hem hukuk tarihinin hem de şehir tarihinin anlaşılmasındaki önemini vurgular.

Osmanlı döneminde siyasi, idari ve iktisadi açıdan önemli bir merkez olan Ankara'nın tarihsel rolü, şer'iyye sicillerinde yer alan mahkeme kayıtları üzerinden ele alınmakta.

Çalışma, 801 numaralı sicildeki kararlar aracılığıyla Osmanlı hukuk uygulamalarını, kadıların idari ve adli işlevlerini, İslam hukuku ile örf arasındaki ilişkiyi ve dönemin sosyal-ekonomik yapısını aydınlatmayı amaçlamakta.

Osmanlı Devlet Geleneğinde Denetim:

Kitap, Osmanlı devlet geleneğinde denetimin adaletin teminatı olarak nasıl kurgulandığını ele alan bir çalışmayı ele alıyor.

Eserde, adalet duygusunun korunmasında denetim mekanizmalarının merkezi rolü vurgulanırken, Osmanlı Devleti'nin bu amaçla geliştirdiği özgün hukuk sistemi ve güçlü yargı teşkilatı incelenmekte.

Çalışma, yöneticiler ve yargı mensuplarının denetlenmesini mümkün kılan kurum ve uygulamaları, yargı bağımsızlığını korumaya yönelik tedbirlerle birlikte ele alır.

Arşiv belgeleri ışığında, özellikle kadıların ve mahkeme kararlarının denetimi ile mehayif teftişi örneği üzerinden Osmanlı'da adaletin sağlanmasına yönelik denetim anlayışı ortaya konulmakta.

Ortaya Çıkan Yeni Riskler Karşısında Hac ve Umre Yolcularına Sigorta ve Tekafül Uygulamaları:

Kitap, hac ve umre ibadetlerinin manevi boyutunun yanı sıra modern dünyada ortaya çıkan riskler karşısında güvenlik, sağlık ve mali koruma ihtiyacını ele alıyor.

Eser, hac ve umrenin tarih boyunca organizasyon gerektiren büyük ibadetler olduğunu vurgulayarak, günümüzde bu yolculuklarda karşılaşılan hayati ve ekonomik risklere karşı sigorta ve özellikle tekafül uygulamalarının gerekliliğini tartışmakta.

İslam'ın insan hayatına verdiği değer çerçevesinde, hac ve umre yolcularının korunmasına yönelik tekafül sisteminin günümüz şartlarında uygulanabilirliğini inceleyen eser, bu alanda yeni ve yenilikçi bir yaklaşım sunmayı amaçlamakta.

HASAN DOĞAN KİMDİR?

5 Eylül 1977'de Ankara'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Doğan, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

2019 yılında da doçent ünvanı aldı.

Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde sırasıyla Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdür Yardımcılığı ve Başbakan Baş müşaviri ile Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Eylül 2014 tarihinde Büyükelçi ünvanıyla Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirilen Doğan, halen bu görevi yürütmekte.