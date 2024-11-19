Haberler



Kültür Sanat



Tripolis Antik Kenti'nde daha önce gövdesi bulunan heykelin başı da gün yüzüne çıkarıldı

Tripolis Antik Kenti'nde daha önce gövdesi bulunan heykelin başı da gün yüzüne çıkarıldı Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Tripolis Antik Kenti'nde milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen ve gövde kısmı 2018'de bulunan heykelin baş kısmının da ortaya çıkarıldığını duyurdu.