TÜGVA'dan Şanlıurfa'da 30 bin öğrenciyle coşkulu yaz okulu finali

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Şanlıurfa Yaz Okulları'ndan görkemli veda..

Yaz okulu kapanış törenü, 30 bin gencin ve ailesinin katılımıyla büyük bir coşku içinde 11 Nisan Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

Programa Şanlıurfa Valisi Sayın Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Cevahir Asuman Yazmacı ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Sayın Mehmet İlhami Günbegi katıldı.

GAZZE UNUTULMADI

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, öğrenciler yıl boyunca edindikleri bilgi ve yeteneklerini sergiledi. Sahne gösterileri, atölye sunumları etkinliklerle gençler ve aileler keyifli vakit geçirdi.

Programda Filistin ve Gazze’de unutulmadı.

DABKE DANSI PERFORMANSI

Dabke Dansı performansı ile gençler Filistin halkının yanında olduğunun bir kez daha altını çizmiş oldu.

"GENÇLERİMİZ HEM ÖĞRENDİ HEM EĞLENDİ"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Şanlıurfa’daki yaz okullarının gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimine yaptığı katkıya dikkat çekerek "Bu yaz okullarında gençlerimiz hem öğrendi hem eğlendi. Hayaller ile imkânlar arasındaki farkı kapatmaya çalıştık. Bundan sonra da ülkemizin her bir gencine dokunmaya devam edeceğiz." dedi.

Şanlıurfa Yaz Okulları Finali, öğrencilerin başarılarını kutladığı, ailelerin ve gençlerin birlikte keyifli vakit geçirdiği unutulmaz bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

(Fotoğraf Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları İstanbul açılış töreninden)