DHA

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, doğayla tarihin iç içe geçtiği Tağar Çayı Vadisi’nde yükselen sarp kayalıklar, yüzyıllardır sessizce sakladıkları gizemi ziyaretçilerine açıyor. Vadinin yukarısına doğru uzanan bölümünde, Urartular dönemine ait olduğu değerlendirilen ve halk arasında “İn Delikleri” ya da “Derviş Hücreleri” olarak bilinen kayalara oyulmuş çok katlı odalar, artık turizm rotalarına dahil ediliyor.

25 ODALI KAYA SARAYI

Koruma altındaki arkeolojik ve doğal sit alanı olarak bilinen bu büyüleyici yapı, dört kat boyunca uzanan 25 odası, gün ışığını içeri taşıyan geniş pencereleri ve dar koridorlarıyla hayranlık uyandırıyor. Sadece yaşam alanları değil, aynı zamanda yağmur sularını toplayarak susuzluğa çare olan doğal yer altı depolarıyla da dikkat çeken mağaralar, mimari zekânın binlerce yıl öncesine uzanan örneklerinden biri.

Mağaraların en üst katında yer alan ve ulaşımı oldukça zor olan özel oda ise yerel halk tarafından "Bey Odası" olarak adlandırılıyor. İçinde taştan yapılmış bir köşk ve havuz bulunan bu bölüm, yapının hem sosyal hem de sembolik önemini gözler önüne seriyor.

YILLARCA TAHRİP EDİLDİ, ŞİMDİ HAYAT BULUYOR

Uzun yıllar definecilerin saldırısına uğrayan ve duvarlarına yazılar yazılan bu eşsiz tarihi yapılar, şimdi yeniden hayat buluyor. Tunceli Valiliği, Çemişgezek Kaymakamlığı, Fırat Kalkınma Ajansı ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın ortak yürüttüğü proje kapsamında, vadideki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Tağar Çayı üzerine 40 metre uzunluğunda bir asma köprü inşa edildi. Ayrıca çevre düzenlemesi, dekoratif aydınlatma ve ziyaretçilere hizmet verecek bir kafeterya da alana eklendi.

Tunceli Müzesi’nin desteğiyle mağaraların iç ve dış cephelerine zarar verilmeden yapılan temizlik çalışmaları da tamamlanma aşamasında.

KADİM DEĞERE KADIN ELİ DEĞİYOR

Projenin sosyal yönü de unutulmadı. Kafeterya işletmesi, ilçede yaşayan kadınların el emeğiyle hazırladıkları ürünleri satarak ekonomik kazanç sağlamalarına olanak tanıyor. Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, bölgenin en değerli tarihi miraslarından biri olan İn Delikleri'nin artık daha görünür olduğunu vurgulayarak, çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle sürdüğünü belirtti.

ZİYARETÇİLER HAYRAN KALDI

Bölgeye gelen ziyaretçilerden Nazlıcan Aydın, mağaraların birbirine bağlı uzun koridorları ve pencereleriyle ışıkla bütünleşen bir yapıya sahip olduğunu söylerken, Mehmet Cem Özgül ise ulaşımı kolaylaştıran köprü sayesinde ziyaretin artık çok daha rahat olduğunu dile getirdi.

Hatay’dan bölgeye gelen İlayda Yolcu ise, “Doğasıyla, tarihiyle büyüleyici bir yer. Eski ulaşım zorluklarının yerine şimdi keyifli bir rota sunulmuş. Herkesin gelip görmesi gereken bir cennet” diyerek duygularını paylaştı.