Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın Ahilik yarışması sonuçlandı

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın düzenlediği Ahilik kültürünü ve Ahi Evran'ın öğretilerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen 4. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması'na ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyelerinden çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Vakıf yetkilileri bu yarışmanın kültürel mirasın korunması ve genç nesillerde Ahilik değerlerinin tanıtılması açısından önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Katılımcı öğrenciler farklı sanat dallarında eserlerini sunarken hem bireysel çalışmalarını ortaya koydu hem de toplumsal dayanışma ve kardeşlik gibi Ahilik geleneğinin temel kavramlarını eserlerinde işledi.

YARIŞMA DÖRT FARKLI KATEGORİDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yarışmaya gönderilen eserler önce Ahilik Danışma Kurulu tarafından incelendi.

Ardından resim ve metin çalışmaları intihal ve yapay zeka tespit araçlarıyla kontrol edilerek özgünlükleri teyit edildi.

Değerlendirme sürecinin ikinci aşamasında ise alanında uzman beş jüri üyesi eserleri belirlenen kriterlere göre puanladı.

Resim, masal/öykü, deneme ve şiir olmak üzere dört farklı kategoride yarışma gerçekleştirildi.

İlkokuldan üniversiteye kadar uzanan geniş bir yaş grubunun katılımıyla toplamda 181 eser jüri heyeti tarafından değerlendirildi.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Yarışma kapsamında ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinden bazıları şunlar oldu:

İzmir'den Betül Demir, Bursa'dan Fatma Miray Güneş ve Elif Ebrar Erdem, ilkokul kategorisinde resim dalındaki eserleriyle ödül kazandı.

Ortaokul kategorisinde İstanbul'dan Irmak Çiçek ve Nehir Eşfa Oğuz ile Kocaeli'den Nehir Kütükçüoğlu, resim çalışmalarıyla ödül aldı.

Lise kategorisinde Diyarbakır'dan Ali Karanfil ve Öznur Mehmetoğlu ile Denizli'den Defne Şevval Çelik, resim dalında ödüle layık görüldü.

Deneme kategorisinde uluslararası katılım dikkat çekti.

Pakistan'ın Hunza şehrinden Iqra Rehmat, Samsun'dan Elanur Uzun ve Kocaeli'den İrem Beyaz, lise deneme eserleriyle ödül almaya hak kazandı.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada yarışmaya katılan tüm öğrencilere, destek veren ailelere, öğretmenlere ve emeği geçen jüri üyelerine teşekkür edildi.

Ayrıca Ahilik kültürünün evrensel değerlerini genç nesillere tanıtmak için bu tür projelerin gelecek yıllarda da sürdürüleceği ifade edildi.