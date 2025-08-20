Türk mutfağı, 2025’in Tuzlu Hamur İşleri Listesinde zirveye oynadı

Ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, 2025 yılının “Dünyanın En İyi 50 Tuzlu Hamur İşi” listesini açıkladı. Kullanıcı oylarıyla oluşturulan bu sıralamada dünya mutfaklarından tuzlu hamur işleri yer aldı. Balkan ve Akdeniz mutfağının öne çıktığı listede, Türkiye tam 7 lezzetiyle öne çıktı.

İLK SIRADA BOŞNAK BÖREĞİ VAR

Listenin ilk sırasında Bosna-Hersek’ten “Pazarske Mantije” yer alıyor. Türkiye ise listede klasik ve sevilen börek çeşitleriyle kendine sağlam bir yer buldu.

TÜRK BÖREKLERİ LİSTEDE PARLADI

Türk mutfağı listede geniş bir temsil kazandı:

Paçanga Böreği: 8. sıra, 4.4 puan

Sigara Böreği: 30. sıra

Kol Böreği: 32. sıra

Çiğ Börek: 33. sıra

Tepsi Böreği: 36. sıra

Su Böreği: 39. sıra

Gül Böreği: 43. sıra

DÜNYA MUTFAĞINDA TUZLU HAMUR İŞLERİ

Liste, Türk böreklerinin yanı sıra dünya mutfaklarının diğer ikonik lezzetlerini de içeriyor. Öne çıkanlar arasında:

Yunanistan’dan Spanakopita ve Tiropita

Latin Amerika’dan Empanada çeşitleri

Fransa’dan Gougères

TÜRK MUTFAĞI, EVRENSEL BİR LEZZET OLDUĞUNU KANITLADI

TasteAtlas’ın 2025 listesi, börek ve türevlerinin sadece Türkiye’de değil, dünyanın farklı mutfaklarında da vazgeçilmez bir lezzet olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türk mutfağı, bu başarıyla listelerdeki yerini sağlamlaştırdı ve uluslararası gastronomi sahnesinde dikkat çekmeye devam ediyor.