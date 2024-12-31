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Haber Merkezi

82 yaşındaki Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Akkor'un ölüm haberini müzisyen ve oyuncu Melike Demirağ duyurdu.

Demirağ, Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımında, "Canım Gönül Akkor geçti bu alemden" yazdı.

GÖNÜL AKKOR KİMDİR?

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olan Gönül Akkor, 1942 yılında İstanbul'da doğdu.

Akkor, özellikle 1960'lı ve 70'li yıllarda büyük bir popülerlik kazandı.

Türk sanat müziği repertuarındaki başarılarının yanı sıra Türk hafif müziğinde de etkili oldu.

Türk pop müziğinin önemli ismi Kâmuran Akkor'un ablası olan Gönül Akkor, özellikle 'Böyle Gelmiş Böyle Geçer Dünya' ve 'Nasıl Geçti Habersiz' gibi şarkılardaki yorumuyla hatırlanır.