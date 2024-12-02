Türkiye'de 1904 yılında yapılan ilk piyano restore edildi

AA

Kastamonu'da 1900'lü yıllarda mobilyacılık yapan Taşköprülü Mehmet Usta, kentte görev yapan İtalyan mühendis Karlo Efendi'nin evinde gördüğü piyanonun benzerini yapmaya karar verdi.

Karlo Efendi'nin evindeki piyanonun ölçülerini alan Mehmet Usta, uzun uğraşlar sonucu 1904 yılında ilk piyanoyu yaptı.

Çalışmalarından haberdar olan dönemin valisi Enis Paşa, Mehmet Usta'nın yaptığı beş piyanodan birini 2. Abdülhamid'e hediye etti.

Mehmet Usta'nın yaptığı piyanolardan biri bugün Yıldız Sarayı'nda, diğeri Kastamonu Kent Tarihi Müzesi'nde, üçüncüsü de Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi'nde sergileniyor.

RESTORE EDİLDİ

Kastamonu Kent Tarihi Müzesi, Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi, Taşköprü Belediyesi ve Esen ailesinin girişimiyle Kastamonu'ya gelen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teknolojisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tunç Buyruklar, Kent Tarihi Müzesi'ndeki piyanoyu restore ederek bakımdan geçirdi.