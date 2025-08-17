Türkiye'nin tek Ermeni köyünde Meryem Ana Yortusu

Türkiye'nin tek Ermeni köyü olarak bilinen ve Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Vakıfköy’de Meryem Ana Kilisesi’nde her yıl düzenlenen Meryem Ana Yortusu kutlandı.

İLAHİ VE DUALARLA KUTLAMA

Kutlamada Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ayini yönetirken, Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan da hazır bulundu. Samandağ, Antakya, İskenderun ve yurt dışından çok sayıda Ermeni vatandaşı etkinliğe katıldı.

Ayinde ilahiler söylendi ve katılımcılar okunan dualara eşlik etti.

Bağ bozumunun ardından üzümlerini kilise bahçesine getiren çiftçiler için yılın bereketli geçmesi adına dualar okundu.

YÖRESEL LEZZETLER İKRAM EDİLDİ

Kutlama kapsamında kazanlarda pişirilen yöresel yemek hırisi, etkinliğe katılan vatandaşlara ikram edildi.