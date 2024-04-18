Üç kültürel unsur daha UNESCO mirasına aday gösterildi Antep İşi Nakışı, Geleneksel Keçe Yapımı ve geleneksel yoğurt yapımı, Bilim ve Kültür Örgütü'nde (UNESCO) aday gösterildi.

İHA

UNESCO'nun katkılarıyla Türkiye'nin zengin somut olmayan kültürel mirasının tüm insanlıkla paylaşılması için çalışmalar sürüyor. Anadolu kültürünün zenginliğine vurgu yaparak, somut olmayan kültürel mirasın turizm değerleri dünya çapında tanıtılıyor ve anlatılıyor. Gelecek nesillere aktarılmak üzere ecdat yadigarı kadim kültürel miraslarımızın korunması da bu vizyonun bir parçası.

3 kültürel unsur daha aday gösterildi

Türkiye’nin 2006 yılında taraf olduğu, insanlığın somut olmayan kültürel mirasının korunması amacı ile imzalanan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında önümüzdeki yıl değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından üç ayrı aday dosya hazırlandı.

Aday gösterilen kültürel unsurlar

Bu kapsamda beyaz kumaş üzerine iplik sayılarak ve çekilerek yapılan “Antep İşi Nakışı”, yün gibi hayvansal liflerin üzerinde bulunan pulların sıcaklık, nem ve basınçtan dolayı sürtünme yoluyla birbirine kaynaşması ile ortaya çıkarılan “Geleneksel Keçe Yapımı” ve “Yoğurt Yapımının Geleneksel Yöntemleri ve İlgili Sosyal Uygulamalar”ı UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine eklenmesi için Türkiye tarafından UNESCO’ya sunuldu.

“Antep İşi Nakışı” ulusal dosya olarak, “Yoğurt Yapımının Geleneksel Yöntemleri ve İlgili Sosyal Uygulamalar” Türkiye’nin moderatörlüğünde Bulgaristan’ın katılımı ile, “Geleneksel Keçe Yapımı” ise çok uluslu ve Kırgızistan’ın moderatörlüğünde Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye’nin katılımı ile UNESCO Sekretaryasına gönderildi.

Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği otuz kültürel miras unsuru ile en çok kültürel değer kaydettiren ikinci ülke konumunda.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)