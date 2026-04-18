Darende’de deprem izleri siliniyor: Tarihi camiler aslına uygun şekilde yenileniyor

Malatya’nın Darende ilçesinde, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören tarihi yapılar için yeniden inşa ve güçlendirme çalışmaları başlatıldı.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında ağır hasar alan camiler, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yeniden ayağa kaldırılıyor.

OSMANLI MİRASI YENİDEN HAYAT BULUYOR

18. ve 19. yüzyıllarda inşa edilen Osmanlı dönemi camilerinin, özgün mimari yapıları korunarak restore edilmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında hem tarihi dokuya sadık kalınıyor hem de yapılar modern mühendislik teknikleriyle güçlendiriliyor.

ÜÇ TARİHİ CAMİDE EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Darende’nin Hacılar Mahallesi’nde bulunan Sırakoz Camisi, Hacıderviş Camisi ve Heyiketeği Hacı Mehmet Camisi’nde iskele kurulumu tamamlanarak restorasyon süreci fiilen başladı.

GLEENEKSEL MİMARİ İLE MODERN GÜÇLENDİRME BİR ARADA

Restorasyon çalışmalarında taş ve kerpiç gibi özgün malzemeler kullanılırken, yapıların depreme dayanıklılığını artırmak için çelik ve beton destekli güçlendirme tekniklerinden de yararlanılıyor.

YIKILAN MİNARE YENİDEN İNAŞ EDİLECEK

Depremde minaresi tamamen yıkılan Hacı Mehmet Camisi’nin minaresinin, orijinal taş işçiliğine uygun şekilde yeniden yapılacağı belirtildi. Böylece yapının tarihi silueti korunmuş olacak.

Yüklenici firma yetkilileri, restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Sürecin ardından camilerin yeniden ibadete açılması bekleniyor.

KÜLTÜREL MİRAS, GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR

Yürütülen çalışmalarla Osmanlı dönemine ait dini yapıların korunması, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve bölgenin tarihi dokusunun yeniden canlandırılması amaçlanıyor.