Manisa’da unutulmaya yüz tutan kispet zanaatine hayat veriyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde kardeşiyle birlikte uzun yıllardır ayakkabıcılık yapan Murat Kozak, yaklaşık 20 yıl önce kispet üretimine yöneldi. Küçük yaşlardan itibaren mesleğin içinde olan Kozak, zamanla yağlı güreşe duyduğu ilgi sayesinde farklı bir alana adım attı.

Kispet yapımını herhangi bir eğitim almadan, güreşleri izleyerek ve ürünleri inceleyerek öğrendiğini belirten usta, kendi imkanlarıyla geliştirdiği tekniklerle üretime başladı.

EGE'DE TEK USTA KALDI

Kozak, Ege Bölgesi’nde kispet üretimi yapan sayılı ustalardan biri olduğunu, hatta bölgede bu işi sürdüren tek kişi konumuna geldiğini ifade etti. Sipariş üzerine çalışan usta, yılda ortalama 10 kispet hazırlayarak Türkiye’nin farklı illerindeki pehlivanlara gönderiyor.

Başpehlivanlar için de üretim yaptığını dile getiren Kozak, her kispetin tamamen kişiye özel hazırlandığını vurguluyor.

BİR KİSPETİN HİKAYESİ: EMEK, DERİ VE USTALIK

Kispet üretiminde “vidala” adı verilen özel işlenmiş dana derisi kullanan Kozak, her bir ürün için yaklaşık 3 metre deri harcıyor. Ölçüye göre kesilen parçalar, geleneksel yöntemlerle dikiliyor ve bel kısmındaki işlemeler büyük bir titizlikle hazırlanıyor.

Kozak, üretim sürecinin hem zaman hem de sabır gerektirdiğini belirterek, “Bu iş tamamen el emeğine dayanıyor” diyor.

"ZANAAT ALTIN BİLEZİKTİR, AMA ÖĞRENEN YOK"

Mesleğin geleceğinden endişe duyan usta, gençlerin zanaata ilgi göstermediğini ifade etti. Kendi çocuklarının dahi bu mesleği sürdürmek istemediğini söyleyen Kozak, buna rağmen üretmeye devam ediyor.

“Bu iş sayesinde çocuklarımı büyüttüm. Zanaat her zaman bir güvence ama maalesef artık öğrenmek isteyen yok” sözleriyle mesleğin geleceğine dair kaygısını dile getirdi.

AİLE MESLEĞİ, NESİLLERDİR SÜRÜYOR

Ağabeyi Mehmet Kozak ise ayakkabıcılığın aileden miras kaldığını belirterek, yıllardır üç kardeş olarak bu işi sürdürdüklerini söyledi. Ancak eskisi gibi çırak yetişmediğini vurgulayan Kozak, hem ayakkabıcılığın hem de kispet üretiminin giderek zorlaştığını ifade etti.

Kozak ailesi, tüm zorluklara rağmen geleneksel zanaatı yaşatmak için üretimlerini sürdürmeye kararlı.