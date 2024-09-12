Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde yeni seyirci hedefi Antalya'da Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen festivalde, Aida ve Tosca operaları, Kuğu Gölü, Carmen ve Tango Ateşi" balesi ile Opera Gala Gecesi Konseri sanatseverlerle buluşacak.

AA

31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne 12 binin üzerinde izleyicinin katılması hedefleniyor. Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce Antalya'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 13 Eylül Cuma günü perdelerini aralayacak.

Aspendos Antik Tiyatrosu ev sahipliğinde Giuseppe Verdi'nin 3 perdelik "Aida" operasıyla başlayacak festival, 26 Eylül'e kadar devam edecek. DOB Genel Koordinatörü ve sanatçısı Oğuz Sırmalı, festivalin 31 yıldır Aspendos Antik Tiyatrosu'nda birbirinden özel opera ve baleleri, uluslararası toplulukları seyircilerle buluşturduğunu söyledi.

Bu yıl yine titizlikle çalışarak çok özel bir festival hazırladıklarını belirten Sırmalı, şöyle konuştu:

"SANAT OLARAK OLDUKÇA ÜST SEVİYEDE ESERLER"

"Aspendos'u özel kılan 2 bin yıllık antik tiyatroda oynanması, sahnesi ve izleyici kapasitesinin çok büyük olması. Dolayısıyla burada klasik müzik ve opera repertuvarının en büyük, en görkemli eserlerini sahneleyebilme fırsatı yakalıyoruz. Bu yıl yine çok özel bir festival hazırladık. Örneğin bu sene yine 'Aida' operasını, 'Kuğu Gölü' balesini sahneleyeceğiz. Bunlar çok dev prodüksiyonlar, büyük bütçeli ve sanatsal olarak çok üst düzeyde eserler."

"İZLEYİCİ SAYIMIZ HER GÜN ARTIYOR"

DOB Genel Müdürlüğünün tüm festivallerinde en görkemli eserleri seyirciyle buluşturduğunun altını çizen Sırmalı, Aspendos'un da Avrupa'da ve dünyada bulunduğu yer itibarıyla en büyük festivallerden biri olduğunu vurguladı.

Festivalin Türk sanatseverlerin yanı sıra yabancı turistlerden de ilgi gördüğüne değinen Sırmalı, şöyle devam etti:

"Kente tatil yapan turistlerimiz böyle bir sanatsal festivali kaçırmak istemiyor. Kar amacı güdülmediği için ücretlerimiz Avrupa'daki emsallerine oranla biraz daha düşük durumda çünkü bizler sanatı halka ulaştırma hedefiyle bu çalışmaları yürütüyoruz. İzleyici sayımız her geçen yıl artıyor. Her yıl daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl Aspendos'ta yaklaşık 11 bin 300 seyirci ağırlamıştık. Bu sene 12 bin seyircinin üzerine çıkmayı hedefliyoruz."

"GÖRKEMLİ BİR PROGRAM HAZIRLADIK"

Antalya DOB Müdürü ve Festival Başkanı Akın Ulutaş ise 1994'ten bu yana düzenlenen festivalin Avrupa'nın 6 büyük festivalinden biri olduğunu söyledi.

Seyirciyle buluşmayı heyecanla beklediklerini belirten Ulutaş, şu ifadeleri kullandı.

"Bu yıl yine sanatseverlerimiz için çok görkemli ve yoğun bir program hazırladık. 13 Eylül'de açılışı görkemli 'Aida' operasıyla yapacağız. Ardından 'Opera Gala Gecesi Konseri' ve 'Kuğu Gölü' balesi sahnelenecek. Dünyaca ünlü Kazakistan Astana Bale Topluluğu festivalde 'Carmen ve Tango Ateşi' eserini sergileyecek. Festivalimizin finalini 'Tosca' operasıyla yapacağız. Festivalde yurt dışından 3 solist sanatçı da bizlerle olacak. Bu yıl 'Aida' ve 'Tosca' operalarında dünyaca ünlü yabancı solist sanatçılarımızı ağırlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)