Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Haluk Bilginer Türkiye'yi temsil etti

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21 ülkeden 56 adayın 14 kategoride yarıştığı 52. Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu.

Ödül törenine, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle aday gösterilen Haluk Bilginer katıldı.

Dizi kategorisinde de başrollerini Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı "Safir" dizisi Türkiye'yi temsil etti.

"GURUR VERİCİ"

Bilginer, Şahsiyet dizisi hakkında "Çok sevdiğimiz, severek yaptığımız bir işle iki kez aday olmak gurur vesilesi herkes adına" dedi.

Oyuncu Akgül, ilk defa Uluslararası Emmy Ödülleri'ne katıldıklarını belirterek, "Çok güzel bir iş çıkardı. Çok masalsı bir hikaye bir aşkı anlattık ve bunun izleyicide karşılığı olması bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ KAZANDI

Haluk Bilginer, 2019'da Şahsiyet dizisiyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanmıştı.