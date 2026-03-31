Türkiye’de kütüphanelere ilgi artıyor: Üye sayısı 7 milyonu geçti

Türkiye genelinde kütüphanelere yönelik ilginin artması, kullanıcı ve üye sayılarındaki yükselişle dikkat çekiyor. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki halk kütüphanelerinde kayıtlı üye sayısı 7 milyon 160 bin 225’e, kitap sayısı ise 26 milyon 41 bin 29’a ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’deki halk kütüphanelerinin sayısı 1300’ü geçti. Ülke genelinde 900’den fazla ilçede hizmet veren bu kütüphaneler, milyonlarca okura erişim sağlıyor.

KULLANICI SAYISI 39 MİLYONU GEÇTİ

Kütüphanelerden yararlanan toplam kullanıcı sayısı 39 milyon 194 bin 669 olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yıl bu rakam, 38 milyon 737 bin 705 seviyesindeydi.

Üye sayısı da aynı dönemde 6 milyon 726 bin 993’ten 7 milyon 160 bin 225’e yükselerek kütüphanelere olan ilginin giderek arttığını ortaya koydu.

FARKLI TEMALARDA KÜTÜPHANELER YAYGINLAŞIYOR

Kütüphane hizmetlerinin çeşitlenmesiyle birlikte Türkiye genelinde farklı konseptlerde yeni kütüphaneler de açıldı.

Verilere göre ülkede:

79 bebek ve çocuk kütüphanesi

21 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanesi

12 AVM kütüphanesi

11 cezaevi kütüphanesi

3 havalimanı kütüphanesi

2 gar kütüphanesi

2 hastane kütüphanesi

okuyuculara hizmet veriyor.

MİLLİ KÜTÜPHANE YAKLAŞIK 2 MİLYON KİTAPLA HİZMET VERİYOR

Türkiye’nin en büyük bilgi merkezlerinden biri olan Milli Kütüphane, yaklaşık 2 milyon kitaptan oluşan koleksiyonuyla araştırmacılar ve okuyucular için önemli bir kaynak olmayı sürdürüyor.

Kütüphane, yazılı mirasın korunması ve bilimsel çalışmalara katkı sağlanması amacıyla birçok proje ve etkinliği de hayata geçiriyor.

MÜTEFERRİKA PROJESİ İLE YENİ ESERLER KOLEKSİYONA KATILDI

2024 yılında başlatılan “Müteferrika Projesi” kapsamında Türkiye’nin 81 ilindeki halk kütüphanelerinde bulunan kitaplar ile yerel gazete ve dergilerin listeleri hazırlanarak merkeze gönderildi.

Bu çalışma sonucunda 2025 yılı içinde 690 başlıkta 170 bini aşkın süreli yayın ve 11 bin 766 kitap Milli Kütüphane koleksiyonuna dahil edildi.

DİJİTAL KOLEKSİYON HIZLA BÜYÜYOR

2009’dan itibaren elektronik yayınlara ağırlık veren Milli Kütüphane, dijital koleksiyonunu da önemli ölçüde genişletti.

Kütüphanede:

52 bin 126 e-kitap

1 milyon 805 bin 360 dijital içerik

92 bin 360 belge

800 tür dergi arşivi

kullanıcıların erişimine sunuluyor.

25 MİLYONDAN FAZLA DİJİTAL İÇERİK ERİŞİME AÇIK

2026 yılı başı itibarıyla Milli Kütüphane’nin 130 bin 213 üyesi ve 282 bin 195 yıllık kullanıcısı bulunuyor. Koleksiyonda nadir eserler dahil 1 milyon 989 bin 18 kitap yer alıyor.

Ayrıca 56 bin 476 başlıkta süreli yayının yaklaşık 12 milyon sayısı arşivlenmiş durumda. Nota, afiş ve plak gibi kitap dışı materyallerden oluşan 188 bin 805 eser de araştırmacıların kullanımına sunuluyor.

Kütüphanenin dijital platformu olan Milli Dijital Kütüphane üzerinden ise kitap, süreli yayın ve nadir eserler dahil 25 milyon 854 bin 643 dijital içerik erişime açılmış bulunuyor.