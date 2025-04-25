Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali başlıyor

AA

Festival etkinlikleri, yerli ve yabancı topluluk ile sanatçıların sahneleyeceği eserlerle, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi, AKM Tiyatro Salonu ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Açılış, Bulgar orkestra şefi Nayden Todorov yönetiminde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası eşliğinde İDOB solistleri ve konuk solistlerin yer alacağı "Gala Konseri" ile AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde yapılacak.

ÇOCUK OPERASI KÜLKEDİSİ PRÖMİYER YAPACAK

Festival kapsamında çocuk operası "Külkedisi", Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde İDOB tarafından 11 Mayıs'ta ilk kez sahnelenecek.

Minik seyircileri masal dünyasına davet eden ve ünlü İtalyan besteci Gioacchino Rossini'nin "La Cenerentola" operasının müzikleri ve librettosundan uyarlanan "Külkedisi"ni, Nazlı İktu sahneye koyuyor.

Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk besteciliğinin öncüsü Ahmet Adnan Saygun anısına doğumunun 100. yılına ithafen düzenlenen "Saygun'a Saygı" konseri de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde 16 Mayıs'ta izlenebilecek.

GİLGAMIŞ DESTANI

Gılgamış Destanı'nın baş karakteri Sümer Kralı Gılgamış'ın hikayelerinden esinlenen "Gilgameş" operasının dünya prömiyeri, AKM Türk Telekom Sahnesi'nde 17 Mayıs'ta yapılacak.

BÜTÜN UMUDUM GENÇLİKTEDİR KONSERİ

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, geleceğin sanatçıları olma yolunda ilerleyen genç yeteneklerin yer aldığı "Bütün Umudum Gençliktedir" konseri, 19 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sanatla ilgilenen gençlerin hayallerine ulaşmasına olanak sağlayan projelerinden "Opera ve Bale Her Yerde" mottosuyla düzenlenen Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında yapılan "Yetenek Her Yerde Genç Yetenek Taraması"na katılan gençler, seyirciyle buluşacak.

Doğudan Batıya Barok Eserler" konseri "Sultans of The Opera", 22 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda izlenebilecek.

Bulgaristan'dan festivale katılan Sofya Opera ve Balesi, "Elektra" operasını 29 Mayıs'ta AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde beğeniye sunacak.

MODERN DANS ESERİ

Modern dans eseri "Deliriyum"un dünya prömiyeri, festival kapsamında 30 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda yapılacak.

Lev Tolstoy'un aynı adlı romanına dayanılarak Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin bestesiyle oluşturulan, 1870'lerin Rusya'sında yaşanan aşk, evlilik, sadakat konularının anlatıldığı "Anna Karenina" balesi, iki temsille sahnede olacak. St. Petersburg Eifman Balesi, eseri 31 Mayıs ve 1 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturacak.

St. Petersburg Eifman Balesinin "Rus Hamlet" eseri, 2 ve 3 Haziran'da iki temsille festivalin kapanışını yapacak. Eser, Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler müzikleriyle sahneye taşınıyor.