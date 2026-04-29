Trump'tan Netanyahu'ya Lübnan uyarısı: Ateşkesi tehlikeye atmayın

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurdu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanlar ve kuzeyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA UYARI

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Lübnan'daki durumu ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Netanyahu, İsrail askerlerinin ve kuzey sınırındaki yerleşimlerin güvenliğini Lübnan'a düzenledikleri saldırılara gerekçe göstererek saldırıların devam etmesi gerektiğini savundu.

Trump ise Netanyahu’yu Lübnan’da varılan ateşkesi tehlikeye atacak saldırılardan kaçınmaları konusunda uyardı.

Netanyahu, ayrıca telefon görüşmesine ilişkin bilgilendirdiği Güvenlik Kabinesi üyelerine Trump'ın İran ve Lübnan konularının birbiriyle doğrudan bağlantılı olduğu fikrinde olduğunu söyledi.

"GAZZE'DEKİ YIKIMI LÜBNAN'DA TEKRARLAYACAĞIZ"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise yaptığı yazılı açıklamada ateşkese rağmen Lübnan'a düzenledikleri saldırıların yol açtığı yıkımla, "Lübnan'ın güneyi Gazze ile aynı durumda" sözleriyle övündü.

Katz, orduya İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine yönelik tehditleri ortadan kaldırma bahanesiyle Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttukları bölgelerde Gazze Şeridi'nde yaptıkları yıkımın benzerini gerçekleştirme talimatı verdiklerini belirtti.

Lübnan'da işgal altında tuttukları bölge içinde kalan Kantara beldesine düzenledikleri saldırıya değinen Katz, beldede Hizbullah'a ait yeraltı tesisini patlattıklarını iddia etti.

Katz daha önce de Gazze Şeridi'nin Refah, Beyt Hanun kentleri ve diğer bölgelerinde yaptıkları yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde gerçekleştireceklerini, 'Gazze modelini' uygulayacaklarını söylemişti.