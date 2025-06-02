Ümmet Özcan ve Otyken dünyada ilk kez İstanbul’da aynı sahnede

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Anadolu PSM ve SİS Production işbirliğinde, 5 Eylül 2025’te Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek bu özel konser şimdiden heyecan yarattı.

Hollanda doğumlu Türk DJ ve prodüktör Ümmet Özcan’ın muhteşem sahne performansı,Otyken'in geleneksel ezgileriyle buluşacak.

Dünyada ilk kez İstanbul’da gerçekleşecek olan bu tarihi konser, Ümmet Özcan ve Otyken seyircilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

KENDİNE ÖZGÜ SAHNE PERFORMANSI

Elektronik müziğin dev isimleriyle yaptığı iş birlikleri ve kendine özgü sahne performanslarıyla tanınan Ümmet Özcan, Reboot ve The Code gibi hit parçalarıyla dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşıyor. Yeteneği ve heyecan verici yorumlarıyla büyük sahnelerin vazgeçilmez ismi haline gelen Özcan, birçok türü müziğinde ustalıkla harmanlıyor.

MÜZİK ZİYAFETİ

Sibirya'nın Krasnoyarsk bölgesinden tüm dünyaya ulaşmayı başaran Otyken, yerli halkların müziklerini modern pop ve elektronik unsurlarla birleştirerek özgün bir tarz oluşturuyor.

EŞSİZ BİR MÜZİK

Geleneksel enstrümanlarından çıkan melodileriyle, doğadan aldıkları ilhamı eşsiz bir müziğe dönüştüren grup, kültürel miraslarını dünya sahnesine taşıyarak dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuyor.