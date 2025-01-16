UNESCO Listesi'ndeki Mahmutbey Camisi'nin hatıra parası basıldı; 2 bin 250 liradan satışa çıkacak

AA

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Candaroğlu beylerinden Adil Bey'in oğlu Emir Mahmut Bey tarafından 1366 yılında çivi kullanılmadan merkeze bağlı Kasaba köyünde yaptırılan ahşap Mahmutbey Camisi'nin şehrin en kıymetli eserlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Caminin üst örtüsünün bindirme tekniğiyle inşa edilmesi sebebiyle halk arasında "çivisiz cami" olarak da adlandırıldığını aktaran Dallı, yapının 2023'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdiğini hatırlattı.

Darphanenin internet sitesinde konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"SATIŞA SUNULACAK"