Ünlü dizilerin senarist ve yönetmeni Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yönetmen pek çok yapıma imza attı.

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Tomris Giritlioğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Ersoy, "Unutulmaz eserlerin yazarı, yönetmeni ve yapımcısı Tomris Giritlioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sinemamızın güçlü kalemine Allah'tan rahmet; yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ DİZİLERİN YÖNETMENİ

1957 yılında Hataylı bir ailenin çocuğu olarak Konya'da doğan Giritlioğlu, TED Ankara Koleji'nde eğitim gördü.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversite döneminde sinema yönetmeni olmaya karar veren Giritlioğlu, TRT'de çevirmenlik ve asistanlık yaptı ve yönetmenliğe belgesellerle başladı.

İlk uzun metrajlı filmi Suyun Öte Yanı ile birçok ödül kazanan Tomris Giritlioğlu, 1999'da yönetmenliğini yaptığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film ödülüne layık görülen Salkım Hanımın Taneleri ile ünlendi.

HASTANEDE HAYATA VEDA ETTİ

Emekliliğinin ardından özel televizyonlar için dizi projeleri üreten Giritlioğlu, Türkiye'de dönem dizilerinin öncüsü oldu. Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Hatırla Sevgili, Asi, Gönülçelen gibi pek çok yapımda proje tasarımcısı ve yapımcı olarak görev alan Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında yaşama veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)