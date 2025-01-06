Ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un eserleri tablolarda

AA

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaşayan Sabidjan Babadjanov, Bişkek'teki atölyesinde, ünlü yazar Cengiz Aytmatov ile ilk tanışma anını ve sanat hayatını anlattı.

Babadjanov, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kulca şehrinde 23 Şubat 1941'de doğduğunu söyledi.

Çocukluğunu doğduğu şehirde geçirdiğini belirten Babadjanov, şöyle dedi.

"Benim çocukluğum Çin'de geçti. Orada dedeme ait büyük bir bahçemiz vardı. Bu bahçede dedem bana çalışmayı öğretti. Arapça alfabesinde eğitim gördüm. Burada 8'inci sınıfa kadar okudum. Dedemin vefat etmesinin ardından ailemiz 1955 yılında Kırgız topraklarına göç etti. Şükür ki bizim aile Cengiz Aytmatov'un dünyaya geldiği Talas Bölgesi'ndeki Şeker köyüne yakın olan Groznoye köyüne yerleşti."

ÇOCUKJLUKTAN GELEN RESİM SEVDASI

Babadjanov, bir yıl boyunca Kırgızca ve Rusça dil eğitimi aldıktan sonra orta eğitimini Kırgız okulunda 1958'de tamamladığını ve çocukluğundan beri resim yapmaya ilgisi nedeniyle Taşkent Sanat Okulu'na girdiğini ifade etti.

Okulunda öğrenci yurdu olmaması ve burs miktarının az olması nedeniyle bu şehirde öğrenci hayatının zorlaştığını dile getiren Babadjanov, bir yıl sonra Bişkek'teki Frunze Sanat Okulu'na geçiş yaparak eğitimini 1963 yılında başarıyla tamamladığını kaydetti.

Babadjanov, lisans eğitimini Moskova Bölgesi'ndeki "Senej" Yaratıcılık Okulu'nda 1975'te tamamladığını ve Kırgızistan Sanat Fonu'nda tasarım sanatçısı olarak çalışma hayatına başladığını aktardı.

CEMİLE İLE GELEN TANIMA

Sanat hayatının büyük bir bölümünü en sevdiği yazar Cengiz Aytmatov'a ve eserlerine adadığının altını çizen Babadjanov, Aytmatov'u, yazara ilk büyük şöhreti kazandıran Cemile kitabını okumasının ardından öğrendiğine değindi.

Babadjanov, Cemile'de bahsi geçen vadi, dağ ve Maymak adlı demiryolu istasyonunun hep gözlerinin önünden geçtiğini aktararak, "Eserdeki ana karakterler Daniyar ve Cemile'nin Maymak istasyonuna buğday taşımasını okurken, aynı istasyona buğday taşıdığım günleri hatırlıyorum." diye konuştu.

AYTMATOV'UN ESERLERİ RESİMLERDE

Cemile adlı romandan çok etkilendiğini söyleyen Babadjanov, Aytmatov'un eserlerini resimlerle anlatmaya karar verdiğini belirtti.

Babadjanov, 1988 yılında Şeker köyündeki Cengiz Aytmatov'un müzesinin iç tasarımını yapmak için yerel yetkililerden teklif aldığını ve yazarla bizzat tanışma fırsatı yakalamak umuduyla teklifi kabul ettiğini anlattı.