Ünlü yazar Selim İleri hayatını kaybetti

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Türk edebiyatının önemli ismiydi.

Bir süredir rahatsız olan ünlü yazar Selim İleri, bu sabah yeniden rahatsızlanarak İstanbul'da hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İleri, akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

75 yaşındaki ünlü yazar, sevenlerini yasa boğdu..

'DEVLET SANATÇISI' VE CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Selim İleri, 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına, 2012'de de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.

Selim İleri, 1970'lerden itibaren roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın farklı türlerinde nitelikli eserler ortaya koyan çağdaş Türk edebiyatının üretken kalemlerinden biri oldu.

ESERLERİ DIŞINDA 20'NİN ÜZERİNDE SENARYO YAZDI

Edebiyat dünyasına kazandırdığı eserler dışında 20'nin üzerinde senaryo yazan İleri, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri ve Cumhuriyet'in arasında olduğu birçok gazete ve dergide inceleme, eleştiri yazılarıyla yer aldı.

Köşe yazarlığı da yapan İleri, yazı dizileri hazırladı.

Radyo ve televizyonlarda kültür sanat programları sundu.