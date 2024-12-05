Usta tiyatrocu Haldun Dormen, sanat hayatının 70'inci yılını sahnede kutluyor

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Türk tiyatrosunun kilometre taşlarından olan Haldun Dormen, 70'inci sanat hayatını sevenleriyle, dostlarıyla ve izleyicileriyle kutlayacak. Yediden yetmişe herkesin büyük sevgisini kazanan Dormen, sanatta 70 yıldır varlığını sürdürüyor.

Dormen’in çocukluk hayallerinden sahnede geçen yıllarına uzanan bu özel gece; gösteriler, müzikaller, video kolajları ve sürpriz performanslarla dolu anlar sunacak. Etkinlik 10 Aralık saat 20.30’da gerçekleşecek.

HALDUN DORMEN

Haldun Dormen başarılı bir işadamının oğlu olarak Mersin’de dünyaya geldi. Altı aylıkken ailesinin İstanbul’a dönmesi üzerine tüm yaşamını İstanbul’da sürdürdü. Ortaokulu Galatasaray’da, liseyi Robert Koleji’nde bitirdi.

İLK OYUN: CİNAYET VAR

Amerika’nın Yale Üniversitesi’nin tiyatro bölümünden parlak bir başarı ile mezun oldu. Bir süre New York, Hollywood ve Paris’te tiyatrolarda ve film stüdyolarında çalıştı. 1954 yılında İstanbul’a döndü ve Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne’ye girerek “Cinayet Var” adlı oyunla Türk seyircilerinin karşısına çıktı.