Usta yönetmen Denis Villeneuve'dan Oscar itirazı

Haber Merkezi

Yönetmen Denis Villeneuve'nin 2022'de çektiği Dune filmi, akademi tarafından Oscar'a aday gösterilmedi. Aynı şekilde yönetmenin Dune: Part Two filmi de yine akademi tarafından aday gösterilmedi.

Yapımcı Chris Miller, "Denis’in yaptığı şey, zanaatın her alanında ustalıktı" diyerek itirazını dile getirdi. Josh Brolin de “Joe Walker ve Denis bunu hak ediyorsunuz” dedi.

"OYUNCULUĞU BIRAKACAĞIM"

Brolin geçen yıl “Eğer bu yıl aday gösterilmezse oyunculuğu bırakacağım” demişti. Bu yıl aday gösterilmeyince de “Görünen o ki oyunculuğu bırakıyorum. Çünkü Denis Villeneuve aday gösterilmedi” dedi.

ÖDÜLLER MARTTA SAHİPLERİNİ BULACAK

Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien üstlenecek.

Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filmi 13 adaylık kazanarak Oscar Ödülleri'ne damga vurdu.