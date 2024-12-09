Uzun süren çekimler bitti; Yüzyıllık Yalnızlık dizisinin yayın tarihi belli oldu

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Kitabın ilk uyarlaması olacak İspanyolca dizi, Nobel Ödüllü yazarın memleketi Kolombiya’da tamamlandı. Dizinin baş yapımcılığını Gabriel García Márquez’in oğulları Rodrigo García ve Gonzalo García Barcha üstleniyor. Dizinin yayın tarihi ise 11 Aralık 2024...

Rodrigo García konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Márquez’in Yüzyıllık Yalnızlık’ın bir filmin süresi içine sığdırılamayacağını ve İspanyolcadan başka bir dilde anlamını yitireceğini düşündüğü için yıllarca romanın film haklarını satmaya yanaşmadığını belirtmişti.

Eseri diziye uyarlaması için Netflix’in tercih edilmesinde, şirketin Latin Amerika’nın en iyi yetenekleri ile çalışma sözü ve İngilizce olmayan yapımlarının (Narcos, Roma) dünyada ses getirmesi oldukça etkili olmuş.

Latin Amerikalı usta yazar Gabriel García Márquez’in Nobel ödüllü romanı Yüzyıllık Yalnızlık'tan uyarlanan One Hundred Years of Solitude, Kolombiya’nın küçük bir kasabasında geçiyor.

Jose Arcadio Buendia'nın başını çektiği Buendia ailesinin nesillere yayılan hikayesini konu ediyor. Dizinin yürütücü yapımcılığını yazarın oğulları Rodrigo Garcia ve Gonzalo García Barcha üstleniyor.

DİZİLERİN ALTIN ÇAĞI

Konu hakkında konuşan Rodrigo García, G. G. Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık’ın bir filmin süresi içine sığdırılamayacağını ve İspanyolcadan başka bir dilde anlamını yitireceğini düşündüğü için yıllarca romanın film haklarını satmaya yanaşmadığını ancak dizilerin altın çağını yaşadığı bu dönemin romanı hakkıyla ekranlara taşımak uygun şartların oluştuğunu ifade etti.

KİTAP NE ANLATIYOR

Ancak bu dönem dizilerin altın çağını yaşadığını ve romanı hakkıyla ekranlara taşımak için uygun şartların oluştuğunu ifade etmişti.

Büyülü gerçekçiliğin en önemli temsilcilerinden olan Márquez’in eseri; José Arcadio Buendía gördüğü bir düş sonrası nehir kenarında Macondo adında bir kasaba kurmasıyla başlıyor ve Buendia ailesinin uzun yıllara yayılan hikayesini anlatıyor.