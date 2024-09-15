Venedik Film Festivali'nde Türkiye'den seçilen tek kısa film: Neredeyse Kesinlikle Yanlış Yönewtmen Cansu Baydar’ın dünya prömiyerini 6 Eylül’de 81. Venedik Film Festivali’nde yapacak kısa filmi Neredeyse Kesinlikle Yanlış, 1700 başvuru arasında 13 kısa filmin finale kaldığı yarışmada Türkiye’den seçilen tek film oldu.

Haber Merkezi

Cansu Baydar’ın yazıp yönettiği Neredeyse Kesinlikle Yanlış adlı kısa filmin poster ve fragmanı yayınlandı. Dünya prömiyerini gelecek hafta Cuma günü 81. Venedik Film Festivali’nde yapacak film, festivalin Orizzonti (Ufuklar) bölümünde yarışacak. 1700 başvuru arasından 13 kısa filmin finale kaldığı yarışmada Neredeyse Kesinlikle Yanlış, Türkiye’den seçilen tek film oldu.

Yönetmen, Cansu Baydar’ın ilk kısa filmi olan Neredeyse Kesinlikle Yanlış, Suriye’deki savaştan kaçarak İstanbul’a göçen Hanna ile küçük kardeşi Nader’in hikâyesini anlatıyor.

Dolapdere’de bir kuaför salonunda tırnak tasarımı yaparak geçimini sağlayan ve Almanya’ya yerleşme hayalleri kuran Hanna’nın genç bir kadın olarak kimliğini ve arzularını yaşamak ile küçük kardeşinin ihtiyaçları arasında denge kurma çabasını izleyeceğimiz film, zorla yerinden edilme ile daha iyi bir yaşam arayışının kesiştiği bir gökyüzü tasvir ediyor.

HANNA VE NARA'NIN HİKAYESİ

Suriye’deki savaştan kaçan Hanna ve küçük kardeşi Nader, İstanbul’un kaosunda, viran bir evde yaşamaktadırlar. Dolapdere’de bir kuaför salonunda tırnak tasarımı yaparak geçimlerini sağlayan ve bir yandan da Almanya’ya göç etmenin hayallerini kuran Hanna, bir gece İbo adlı bir gençle tanışır.

Tutkulu başlayan gecenin sonunda genç kadın, kimliği ve arzuları ile kardeşinin ihtiyaçları arasında yeni bir denge kurmaya çalışırken bulur kendini.

TÜRKİYE İÇİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLACAK

Ortak yapımı olan film, Avrupa Birliği ve Kültür Sanat Destek Programı’nın katkılarıyla çekildi. Orion, Hokus ve Krek Post’un destekleriyle tamamlanan film ayrıca, geçen yıl yapılan Kısa Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü almış, Kısadan Anlat Proje Yarışması’nda da En İyi Proje seçilmişti. Neredeyse Kesinlikle Yanlış”ın Türkiye gösterim tarihleri ise önümüzdeki günlerde belli olacak.