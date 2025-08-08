Wardruna, İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak

Kuzeyin büyüleyici sesleri, mistik ritüelleri ve kadim tınıları İstanbul’u saracak. Nordik folk müziğinin en güçlü temsilcilerinden Wardruna, 9 Ağustos gecesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Eski İskandinav geleneklerinden ilham alarak doğanın, tarihin ve ruhun sesini müziğe dönüştüren Wardruna, Viking çağının derin mistisizmini sahneye taşıyacak. Vikings, Game of Thrones ve Assassin’s Creed: Valhalla gibi kült yapımlarda yer alan ezgileriyle tanınan grup, güçlü vokalleri, geleneksel enstrümanları ve hipnotik atmosferiyle unutulmaz bir geceye imza atacak.

Konsere sayılı günler kala Wardruna kurucusu Einar Selvik, İstanbullu hayranları için gönderdiği mesajda, şu ifadelere yer verdi:

Norveç’teki stüdyomdan selamlar, turne için son hazırlıkları yapıyoruz. Sonunda Türkiye’ye geri dönmeyi, doğuyla batının buluştuğu İstanbul’da şarkılarımızı söylemek ve sizinle bir anı paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Oraya geldiğimizden bu yana çok uzun zaman oldu, birkaç albüm geçti ve önceki seferden çok güzel anılarımız var. 9 Ağustos’ta buluşacağımız için çok heyecanlıyız, görüşmek üzere.

KUZEY EZGİLERİ HARBİYE'DE YANKILANACAK

Eski İskandinav dilinde dişi ayı anlamına gelen altıncı stüdyo albümü 'Birna'yı geçtiğimiz günlerde yayınlayan Wardruna, 9 Ağustos gecesi Harbiye’de kuzey rüzgarları estirecek.

Einar Selvik, Wardruna ile yaptığı çalışmaların yanı sıra Vikings ve Assassin's Creed - Valhalla gibi büyük televizyon ve oyun yapımları için müzik besteledi.

Eski İskandinav edebiyatı, müzikoloji, enstrümanlar ve felsefe üzerine dersler verdi ve Mari Boine, Tina Guo, Matoma ve Eivr gibi ünlü sanatçılarla çalıştı ve Norveç, Danimarka ve Polonya ulusal televizyonlarında yer aldı.