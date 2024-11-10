Yalova'da 37 yıllık sahaf, eski kitaplarla gençlere okumayı sevdiriyor

AA & Ensonhaber

İstanbul'da sahaflık mesleğiyle tanışan ve 64 yaşında, bu geleneği memleketi Yalova'ya taşıyan Mehmet Salih Girengir, 1987'de bir arkadaşıyla açtığı sahaf dükkanını yıllardır tek başına işletiyor. Dükkanında on binlerce kitap barındıran Girengir, mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve yığınlar halindeki kitaplar arasında zorlukla hareket ettiğini belirterek, dükkanını kitap tutkunu genç birine devretmeyi düşünüyor.

Girengir, yılların birikimiyle dükkanında yaklaşık 55 bin kitap bulunduruyor. Adeta bir kütüphane görünümündeki dükkanında nadir eserler de yer almakta. Girengir,

37 yıldır amacım iş yapmak değil, kaliteli kitapları ucuza öğrencilere, halkımıza ve okuyan kesime ulaştırmak. Her tür kitaba yer verdiğimiz için sayısı da bir hayli fazla. Popüler kültür kitapları çok satsalar da ben klasiklerden, edebiyat eserlerinden her türlü kitaba yer vererek çeşitliliği artırıyorum.

dedi.

Müşterilerinin aradıkları kitapları bulduğunda yaşadıkları mutluluğu paylaşan Girengir, bu durumun kendisini de sevindirdiğini ifade etti.

3 BİNDEN FAZLA KİTAP OKUDU

Yalova'da özellikle çocuklar ve gençler arasında kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştıran Girengir, bu konuda önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Anlatısına şöyle devam etti:

Yaklaşık 15 yıl önce, bir beyefendi bana Zagor çizgi roman serisinin tüm setini sordu ve o zamanlar seriyi 10 bin liraya satın almak istedi. Bu teklif o kadar büyüktü ki, o dönemde dükkanımı 200-300 bin liraya satabilirdik. Ancak ben bu seriyi temin edemedim. Birkaç tane vardı ama tüm seti bulamadım. Çocukken okumayı kaçırmış, şimdi zenginleşince 10 bin lira vererek almak istemişti. Ayrıca, Fransa'da basılan 1876 tarihli bir kitap da elime geçmişti. Elimden sayısız eser geçti. Eskiden Atatürk'ün orijinal Osmanlıca basım 'Nutuk' eserleri de çok gelirdi ama son yıllarda artık o tür eserler gelmiyor çünkü koleksiyoncular bu kitapları aldıkça piyasada bulunmuyor.

Girengir, dükkanına gelen bazı ünlü isimlerden de bahsetti; aralarında merhum Nejat Uygur'un da bulunduğu sanatçılar, kendi alanlarında ilgili kitapları almak için dükkanına uğramış.

Dijital çağın etkilerine de dikkat çeken Girengir, cep telefonları ve tabletler aracılığıyla dijital kitaplara ulaşmanın, basılı eserlere olan ilgiyi azalttığını belirtti. Ancak, kitap kokusunu sevenlerin hâlâ basılı kitaplara ilgi gösterdiğini de ekledi:

Kitapları sevip kokusunu almak isteyenler var, okuma devam ediyor. Ailemde bu işi yapacak kimse yok ama burada gelip gidenlerden birilerine devredebilirim. En büyük amacım bu işi sürdürebilmek. Çünkü böyle yerlerin çoğalması, gençlerin okumaya teşvik edilmesi çok önemli. Bir ülkenin kalkınmasında kitap okumanın katkısı büyük. Bu, bir ülkenin olmazsa olmazıdır.

Girengir, çocukluk yıllarından itibaren kitaplara olan tutkusuyla neredeyse her eseri incelediğini, 3 binin üzerinde kitabı ise dikkatlice okuyarak özümseyip üzerinde derinlemesine düşündüğünü anlattı. Felsefeye olan ilgisini de dile getiren Girengir, "Bizim işimizi yapanların her türden kitap okuması gerekir çünkü müşterilere yardımcı olabilmek için bu önemlidir." dedi.