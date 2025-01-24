Yarıyıl tatilinde müzeler öğrencilere ücretsiz

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Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk ücretsiz bilet kampanyası ile 18 yaş ve altı ziyaretçileri bekliyor. T.C. vatandaşları için geçerli olan kampanyadan yararlanmak için müze girişlerinde Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınacak QR kodun ve kimlik kartının gösterilmesi gerekiyor.

Kukladan akrobasiye, zumbadan gölge oyununa kadar bir dizi ücretsiz etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Miniatürk’te çocuklar, eğitici atölyelerde bir araya gelecek.

Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde de animasyonlar, yarışmalar, kukla gösterileri ve atölyeler yapılacak.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELİ ZAMAN

Gençler, bu tarihi ve kültürel mekânları keşfederken Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde düzenlenen kukla gösterileri, akrobasi, zumba, gölge oyunları ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerle de eğlenceli vakit geçirebilecekler.