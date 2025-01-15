Yeni filminde Putin'i oynayacak olan aktör Jude Law: Tanrım, bunu nasıl başaracağım

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in canlandıracak olan Jude Law için şimdiden olumlu ve olumsuz eleştiriler yapılmaya başlandı. Ünlü aktörün Putin'i ne kadar iyi yansıtabilir sorusu kültür sanatın gündemine oturdu.

Giuliano da Empoli’nin aynı adlı çok satan romanından uyarlanan The Wizard of Kremlin/Kremlin Büyücüsü, 90’ların başında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya ’da yaşananları anlatıyor.

"BUNU NASIL BAŞARACAĞIM"

Filmin senaristi ve yönetmeni Olivier Assayas. Law yeni projesi hakkında “Rol şu anda tırmanılacak bir Everest gibi görünüyor. Dağın eteklerinden yukarı bakıyorum ve ‘Aman Tanrım, bunu nasıl yapacağım?’ diyorum. Neyse, bunu çözmek bana kalmış” dedi.

KREMLİN BÜYÜCÜSÜ

Sherlock Holmes, Captain Marvel, Büyük Budapeşte Oteli, Anna Karenina, Hugo ve Benim Aşk Pastam gibi yapımlarla tanınan 52 yaşındaki İngiliz aktör, Giuliano da Empoli’nin aynı adlı çok satan romanından uyarlanan The Wizard of Kremlin (Kremlin Büyücüsü) adlı filmde rol alacak.