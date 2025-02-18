Yeşilçam Şarkıları konseri Ankara'da sanatseverlerle buluştu

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Yeşilçam'ın unutulmaz film müziklerinin seslendirildiği konserde, Türk sinemasına sesiyle hayat veren usta sanatçı Belkıs Özener ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Çiğdem Gürdal sahne aldı.

Özener ve Gürdal, Yeşilçam'a damga vuran film müziklerini, CSO Ada Ankara'da, özel canlandırmalar ve led ekranda yayınlanan film bölümleri eşliğinde seslendirdi.

Orkestra şefliğini Cem Gürdal'ın üstlendiği konser büyük ilgi gördü.

Türk sinemasının unutulmaz seslerinden Belkıs Özener ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Çiğdem Gürdal, Yeşilçam’a damga vuran film müziklerini seslendirdi. Konser, özel canlandırmalar ve led ekranlarda yayınlanan film sahneleri eşliğinde sunuldu. Böylece seyirciler, nostaljik müziklerle beraber sinema tarihine de yolculuk yaptı.

GEÇMİŞE YOLCULUK

Unutulmaz şarkılarla geçmişe yolculuk yaptıran bu özel etkinlik, Ankara’da nostalji dolu bir akşam yaşattı. Yeşilçam Şarkıları konseri, sadece müzikseverleri değil, Türk sinemasına gönül verenleri de bir araya getirdi.

Bu tür kültürel etkinliklerin devam edeceği ve Ankara’nın sanatsal yaşamına katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.