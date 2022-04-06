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    Yoğurtçunun Oyun Havaları Grammy'den ödülle döndü

    Besteci Erberk Eryılmaz'ın eserlerinden oluşan "Dances of The Yogurt Maker" (Yoğurtçunun Oyun Havaları) isimli albümün yapımcısı Judith Sherman, 64. Grammy Ödülleri'nde "Yılın Yapımcısı" ödül aldı.
    • AA
    • 06.04.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 09:34
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    Yoğurtçunun Oyun Havaları Grammy'den ödülle döndü

    Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Besteci Erberk Eryılmaz, ödülden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Eryılmaz, "Yaptığımız içimize kapanık bir iş aslında. Bunların uzaklara gidiyor olması tabii çok mutlu etti." dedi.

    Albümdeki eserleri geleneksel Türk müziğinden ilham alarak hazırladıklarını belirten Eryılmaz, "Geleneksel müziğimizdeki tınıları 21'inci yüzyıla aktarmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

    Eryılmaz, ödül töreninin ardından yapımcı Judith Sherman ile albümde beraber çalıştığı Carpe Diem yaylı dörtlüsünü tebrik ettiğini ve teşekkürlerini ilettiğini söyledi.

    Yoğurtçunun Oyun Havaları Grammy den ödülle döndü #1

    YOĞURTÇUNUN OYUN HAVALARI

    Yoğurtçunun Oyun Havaları albümü, Eryılmaz'ın, Silifke başta olmak üzere Trakya, Ege ve Antakya yörelerinin halk müziğinden ilham alarak hazırladığı, tahta kaşık, davul ve darbuka gibi Türk çalgılarını kullandığı ezgilerden oluşuyor.



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