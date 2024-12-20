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AA

Türkiye, yurt dışına çıkartılmış Anadolu medeniyetine ait eserlerin, ait oldukları topraklara dönmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Bunlardan biri olan Yunanistan makamlarının tespiti sonucu kaçakçıların elinden kurtarılan ve Türkiye'ye ait olduğu belirlenen Lidya medeniyetine ait 1055 sikke de Türkiye'ye teslim edildi.

Tarihi eserler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Yunanistan'ın başkenti Atina'da teslim edildi.

5. TURİZM KARMA KOMİSYON TOPLANTISINDA KONUŞTU

Mehmet Nuri Ersoy, Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında önce iki ülke arasında düzenlenen 5. Turizm Karma Komisyon Toplantısı'na katıldı. Ersoy, toplantı kapsamında Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni ile bir araya geldi.

Kefaloyanni ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ersoy, turizmin, ziyaretler aracılığıyla insanların birbirinin kültürünü, gündelik hayatını, gastronomisini ve tarihini deneyimlemesine olanak verdiğine işaret etti.

Ersoy, "Kültür ve turizm, ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerini anlamasını kolaylaştıran, onları yakınlaştıran en etkili yumuşak güç araçlarındandır." dedi.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki iş birliğinin son yıllarda büyük ivme kazandığını ifade eden Ersoy, "İş birliği mekanizmalarının etkin bir şekilde işlemesi sayesinde iki ülke arasındaki turist trafiğinde kayda değer artışlar yaşanmıştır." diye konuştu.

Kefaloyanni de iki ülkenin, turizm alanında iş birliğini artırmaya yönelik niyetini net bir şekilde ortaya koyduğuna dikkati çekerek, turizmin halkları yakınlaştıran bir köprü olduğunu dile getirdi.

YUNANİSTAN, TÜRKİYE'YE AİT SİKKELERİ İADE ETTİ

Ardından Bakan Ersoy, Atina Nümizmatik Müzesi'ne geçerek burada Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile bir araya geldi.

Burada Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nda Yunan makamlarınca şüphe üzerine yapılan bir aramada bulunan ve Türkiye'ye ait olduğu tespit edilen M.Ö. 7'nci yüzyıldan M.Ö. 5'inci yüzyıla kadar süren tarih aralığında basılmış 1055 sikkenin teslimi için tören düzenlendi.

Ersoy, buradaki konuşmasında, "Bu gümüş sikke grubu, tarihte ilk madeni parayı basan Anadolu uygarlığı Lidyalılara ait olan; ayrıca Tarsus, Side, Aspendos ve Soli-Pompeiopolis gibi şehirlerde basılan örnekleri içeriyor ve şimdi bu güzel iş birliği sayesinde ait oldukları topraklara dönüyorlar." dedi.

YUNANİSTAN'LA İŞ BİRLİĞİ

Bakan Ersoy, Türkiye ve Yunanistan'ın 2013'te "Kültür Varlığının Yasadışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin" ikili anlaşma imzaladığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

Bugün iadesi gerçekleştirilen sikkeler vesilesiyle bu iş birliğinin sonuç verdiğini görmek çok değerlidir ve ülkelerimiz adına ciddi bir kazanımdır. Bunu korumak ve güçlendirmek adına Yunanistan ile daha yakın iş birliği mekanizmaları ve kurumlar arası iletişim kanalları oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.

"SİKKELER ANADOLU KÖKENLİ"

Yunanistan'ın Türkiye'ye teslim ettiği 1055 sikkenin, uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucu Anadolu kökenli olduğunun belirlendiğini dile getiren Ersoy, bu bilgiler ışığında Türkiye'nin iade talebinde bulunduğunu belirtti.

SİKKELERİN TÜRKİYE'YE İADE EDİLMESİNDE UNESCO SÖZLEŞMESİ ETKİSİ

Ersoy, UNESCO Sözleşmesi hükümleri ve iki ülke arasındaki ikili anlaşma çerçevesinde yürütülen adli sürecin tamamlanmasıyla sikkelerin Türkiye'ye iade edilmesine karar verildiğini anlattı. Yunanistan'dan Türkiye'ye ilk defa bir eser iadesi gerçekleştiğine dikkati çeken Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ersoy, kültürel mirasın korunmasının bütün ülkeler için öncelikli bir amaç olması ve bu amaç doğrultusunda sonuç odaklı uluslararası koordinasyon ve iş birliği tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

ELGİN MERMERLERİNİN YUNANİSTAN'A İADESİ İÇİN DESTEK SÖZÜ

"Boğazköy Sfenksi'nin Almanya'dan iadesinde" Yunanistan'ın Türkiye'ye destek verdiğini söyleyen Ersoy, "Türkiye olarak biz de aynı hassasiyet ve adalet anlayışıyla Parthenon (Elgin) Mermerleri konusunda Yunanistan'a destek vermeye devam ediyoruz. Bu muazzam eserler, kendisini var eden kültürün asli sahibi olan insanlara, Yunan halkına teslim edilmeli, ait olduğu topraklara dönmelidir. Bir araya gelmiş haliyle Parthenon Mermerleri'ni Yunanistan'da birlikte ziyaret edeceğimiz günlerin en kısa sürede gelmesini içtenlikle temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

"YUNANİSTAN DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI MAĞDURU"

Mendoni de Yunanistan'ın da tarihi eser kaçakçılığının mağduru ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Tüm tarihi eserlerin ait oldukları topraklara geri dönmesi gerektiğini vurgulayan Mendoni, "Dolayısıyla, tarihi eserleri ait oldukları ülkeye teslim etmemiz nedeniyle bugün çok büyük bir sevinç yaşıyoruz." dedi.

Mendoni, İngiltere'de bulunan, Yunanistan'a ait Elgin Mermerlerinin Yunanistan'a iadesi için Türkiye'nin verdiği destek için teşekkür etti. Bakan Mendoni, Türkiye ve Yunanistan'ın tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğini de sürdüreceğini ifade etti.

"1.055 GÜMÜŞ SİKKEYİ AİT OLDUKLARI TOPRAKLARA KAVUŞTURMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Bakan Ersoy'un, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında ise şu ifadeler yer aldı:

Anadolu’nun tarihine ışık tutan 1.055 gümüş sikkeyi ait oldukları topraklara kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz.



Yunanistan’da teslim aldığımız bu eşsiz kültürel mirasımızı bugün vatanımıza getirdik. Bakanlığımızın yoğun çalışmaları ve Yunanistan ile yapılan iş birliği sayesinde tarihin bu kıymetli parçalarını ülkemize geri kazandırdık.



Bu sürecin başarıyla tamamlanmasında gösterdikleri iş birliği için Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Sayın Lina Mendoni’ye ve Atina Nümismatik Müzesi yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, emeği geçen başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

"KÜLTÜREL MİRASIN TÜRKİYE'YE DÖNMESİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"