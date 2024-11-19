Zeki Demirkubuz'un Oscar Aday Adayı filmi olan Hayat'ın tanıtım turu başladı

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Türk Sineması'nın usta yönetmeni olan Zeki Demirkubuz şu sıralar biraz heyecanlı. Kolay değil, yeni filmi Hayat Oscar Aday Adayı. Pek çok yapım arasında birinciliği hedefleyen film ilginin odağında.

Bunun için uluslararasında filmin tanıtımına başlayan Zeki Demirkubuz ve filmin oyuncuları karşılaştıkları ilgiden ise oldukça memnun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Sony Stüdyoları’nda düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde filminin gösterimi yapıldı.

Galaya, Demirkubuz ve başrol oyuncuları Cem Davran, Miray Daner ile Burak Dakak katıldı.

TÜRKEVİ'NDE SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Dün Los Angeles Asian World Film Festivali’nde de gösterilen film, 22 Kasım’da New York Türk Evi’nde seyirciyle buluşacak.

Yönetmen Zeki Demirkubuz

GENÇ BİR KIZIN HİKAYESİ

Hayat, kendisine dayatılan hayatı kabul etmeyip evinden kaçan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Hicran, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalınca çareyi kaçmakta bulunur.

GEÇTİĞİMİZ YIL VİZYONA GİRDİ

Hicran'ın zaten onunla evlenmeyi istemediğini düşünen Rıza, başlarda bu durumu önemsemez. Ancak zaman geçtikçe Hicran tarafından istenmemek zoruna gitmeye başlar ve onunla yüzleşmeye karar verir. Rıza, sadece bir kere gördüğü nişanlısını bulmak için İstanbul'a gitmesiyle devam eden drama türündeki film, 2023 yılında vizyona girdi.