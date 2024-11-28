Zeugma Mozaik Müzesi 442 bin ziyaretçiyle rekor kırdı

Roma döneminin sanat alanında zirvede olduğu yıllarda zengin villaları süsleyen mozaikler, bugün bile dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.
Gaziantep'e yaklaşık 60 kilometre mesafede Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi yakınlarında bulunan Zeugma Antik Kenti, 1990'lı yıllarda Birecik Barajı kurtarma kazılarıyla gün yüzüne çıkmaya başladı.
Dünyanın en büyük mozaiklerinin bulunduğu Zeugma Antik Kenti'nde yapılan çalışmalarda, Çingene kızı mozaiği, Mars heykeli Roma dönemine ait çeşmeler, hamamlar ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser bulundu.
SANAT ZEVKİNİ YANSITAN MOZAİKLER
Antik kentten çıkarılan dünyaca ünlü eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileniyor. Üstün bir sanat zevkini yansıtan mozaikler, dünyanın dört bir tarafından ziyaretçileri kendine çekiyor.
"ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR"
Müzenin ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını belirten Çeber,
"Zeugma Mozaik Müzemiz, bu sene henüz bitmeden tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı. 9 Eylül 2011 tarihinde açılan ve barındırdığı en büyük mozaik teşhir alanı ile ülkemizin en yoğun ziyaret edilen müzelerinden olan müzemiz, yıllık olarak 25 Kasım tarihi itibariyle 442 bin ziyaretçi rakamına ulaştı. Bu şehir, zengin kültürüyle adından söz ettirmeye devam edecek" ifadelerine yer verdi.
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