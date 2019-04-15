Kum Adası pembeye büründü

Çanakkale'nin Lapseki bölgesinde açan çiçeklerle oluşan manzara karşısında vatandaşlar, hayran kaldı. Oluşan manzarayı gören vatandaşlar cep telefonlarıyla manzarayla birlikte fotoğraf çekti.

"ADA ÇİÇEKLERLE DAHA DA GÜZEL OLMUŞ"

Çiçeklerle oluşan görüntünün çok güzel olduğunu ifade eden Sermet Erinç, “Buraya biz denize girmek için geliyorduk. Bu güzelliğin olduğunu bilmiyorduk. Çardak Kum adası çiçeklerle daha da güzel olmuş. Görüntü çok güzel” şeklinde konuştu.

Manzara drone ile havadan görüntülendi.

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