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Kumru ütü masasına yuva yaptı

Malatya'da bir eve giren kumru, odada bulunan ütü masasının üstüne yuva yapınca ev sahipleri, ‘bu işte bir hayır vardır’ diyerek en güzel şekilde ağırlıyor.

İHA | 10.05.2019 - 10:58..
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Battalgazi ilçesine yaşayan Coşkun ailesinin bu aralarda ilginç bir misafiri var.

Geçtiğimiz hafta mutfağa giren evin hanımı Nezaket Coşkun, buzdolabının üzerinde kumrular tarafından yuva yapıldığı gördü. Çalıları balkona çıkaran Coşkun, ertesi gün yine aynı yerde yuva yapıldığını fark edince yeniden yuvayı balkona taşıdı. Bir sonraki gün ise odaya giren Nezaket Coşkun, bu sefer odadaki ütü masasında kumrunun yuva yaptığını görünce, bu işte bir ‘hayır’ var diyerek kumru ile yaşamaya başladıklarını söyledi.

Kumru ütü masasına yuva yaptı

HER SABAH EŞİ GELİYOR

Odaya yuva yapmakla kalmayan kumru, yaptığı yuvada yumurtladı ve artık yaşamını bu sıcak evde sürdürüyor. Kumrunun yuva yaptığı odaya fazla girmemeye çalışan aile bireyler, yuvanın yanına yiyecek ve su da bıraktı. Kumrunun eşinin ise her sabah gelerek yuvaya yiyecek taşıdığını söyleyen Nezaket Coşkun, “Eşi geliyor ağzına yem veriyor. Gelirken camı tıklatıyor bizde açıyoruz. Çok güzel bir görüntü” diye konuştu.

Kumru ütü masasına yuva yaptı

"BİZLERDEN KORKMUYOR"

Osman Coşkun ise rahmetli olan kardeşinin hastaneye yatırıldığı gün, kumrunun evlerine yuva yaptığını ifade ederek, “Cenabı Allah bizlere bunu gönderdi, bizde elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz” dedi.

Kısa süre önce babasını kaybeden Üzeyir Coşkun ise, amcasının evinde kaldığı odada kendisine misafir olan kumru ile yaşıyor. Kumru ile birlikte yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Üzeyir Coşkun, “Bir oda arkadaşım oldu, çok mutluyum. Oda bize alıştı ilk başlarda ürkekti şimdi bizlerden korkmuyor artık” ifadelerine yer verdi.

Kumru ütü masasına yuva yaptı

Kumru ütü masasına yuva yaptı

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